Declic și vloggerul Mircea Bravo cer interzicerea reclamelor la jocuri de noroc și pariuri sportive printr-un video devenit viral pe rețelele sociale.

Clipul vlogger-ului Mircea Bravo, bazat pe petiția inițiată de Declic pe aceeași temă, a ajuns la aproape 2 milioane de vizualizări în nici 48 de ore de la lansare. Peste 107.000 de cetățeni au semnat petiția "Interziceți reclamele la jocuri de noroc și pariuri sportive!’" până la ora redactării acestei știri.

"Jocurile de noroc sunt un drog și trebuie reglementate ca atare. Mie mi se par mai nocive decât țigările. Am văzut mulți tineri care și-au pierdut economiile, casa, familia pentru că au crezut în iluziile vândute de jocurile de noroc’’, a declarat vloggerul Mircea Bravo.

Membrii comunității Declic cer parlamentarilor adoptarea unei legi care să interzică orice formă de publicitate la jocurile de noroc și pariuri. Petiția este adresată direct președinților Senatului și Camerei Deputaților, Alina Gorghiu, respectiv Marcel Ciolacu.

"Statul pur și simplu se preface că nu vede cum tot mai mulți tineri devin dependenți și ajung să piardă tot. Iar jucătorii care încearcă să se vindece de această dependență nu au nicio șansă, atât timp cât sunt bombardați cu astfel de reclame agresive la tot pasul", a declarat Ana Racheleanu, coordonatorul campaniei Declic pentru interzicerea reclamelor la jocuri de noroc și pariuri sportive.

La nivel național, nu există nicio statistică la zi cu privire la dependenții de jocuri de noroc sau programe publice de recuperare și tratament.

"Nu avem bannere cu reclamă la alcool lângă școli sau grădinițe. Nici mesh-uri lângă spitale care să ne amăgească cu cât de plăcut este să fumezi. La fel trebuie să se întâmple și cu reclama la jocuri de noro", a completat Ana Racheleanu.

+++

Primele semne din Parlament

Propunerea legislativă privind interzicerea publicității audiovizuale pentru jocurile de noroc în intervalul 06:00 - 23:00 ar putea fi inclusă pe ordinea de zi a plenului Senatului de miercuri, sub rezerva primirii raportului comisiilor raportoare, informează Agerpres.

Marți, Comisiile juridică și de cultură vor dezbate pentru raport propunerea legislativă și vor analiza amendamentele propuse de președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, potrivit cărora sunt permise în acest interval doar "inserturile grafice ale mărcii, siglei sau altui simbol prin care se poate identifica titularul mărcii", însoțite de mesajul "Joacă responsabil" și de interdicția participării la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani.

Un alt amendament prevede că "formele de publicitate exterioară sunt permise dacă dimensiunile materialelor publicitare nu depășesc, în mod individual, o suprafață de 30 de metri pătrați" și nu promovează premii în bani sau bunuri materiale.

Potrivit Alinei Gorghiu, dependența de jocuri de noroc și pariuri este "îngrijorătoare".

"Reclamele care se fac vrăjesc publicul tânăr și îl duc captiv într-o direcție din care va ieși cu destinul frânt. (...) Îmi doresc să treacă repede de Senat și să ajungă și la Camera Deputaților pentru o analiză echilibrată care să ajute populația României să scape de o boală foarte periculoasă. Câștigul iluzoriu duce familiile, generația tânără într-un punct din care mulți sfârșesc tragic", a subliniat ea.

Gorghiu a adăugat că va coresponda cu Oficiul jocurilor de noroc să afle de ce nu sunt completate, potrivit legii, registre cu declarații potrivit cărora nu li se permite accesul tinerilor sub 18 ani în sălile de jocuri de noroc.

Președintele interimar al Senatului scria recent pe Facebook că sălile de jocuri de noroc "nu au ce să caute în apropierea școlilor, grădinițelor, locurilor de joacă pentru copii sau a parcurilor".

"Mai bine prevenim decât să tratăm! Iar când subiectele sunt copiii și tinerii sau privesc siguranța, sănătatea și educația lor, nu e loc de compromis. În acest sens, am semnat o propunere legislativă bună și care, sper, să fie adoptată în Parlament cu celeritate. Mă refer la modificările OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (L859/2022). Statisticile pentru România privind dependența de jocuri de noroc și pariuri sunt îngrijorătoare, iar fenomenul capătă amploare de la an la an. Pasivitatea nu este soluția. Avem nevoie de legi clare care să protejeze acest segment al populației extrem de vulnerabil. Nouă, celor din PNL, ne pasă și vom pune umărul la orice inițiativă care va ocroti copiii și tinerii români", transmitea Gorghiu.