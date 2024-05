Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA spune, referitor la faptul că Ministerul Muncii negociază legea salarizării cu Comisia Europeană, că ea trebuie discutată și negociată mai întâi cu sindicatele.

"Este un lucru cât se poate de grav, atâta timp căt negocierile și consultările cu sindicatele la nivel național nu au fost finalizate. Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA ia act de informațiile apărute în spațiul public, conform cărora Ministerul Muncii negociază legea salarizării cu Comisia Europeană. Este un lucru cât se poate de grav, atâta timp căt negocierile și consultările cu sindicatele la nivel național nu au fost finalizate.Este anormal ca un act normativ să fie discutat la nivelul Comisiei Europene, fără ca forma legii să fie rezultatul unei consultări cu partenerii sociali vizați direct de prevederile sale. Discuțiile sporadice care au avut loc până acum cu sindicatele pe subiectul noii legi a salarizării au constat în câteva întâlniri la nivelul unor ordonatori de credit din sistemul public (nu toți!), în cadrul cărora li s-a prezentat unor sindicate (nu toate din acel sector!) propunerea ordonatorului, pe acea componentă. Nu au avut loc consultări nici în toate familiile ocupaționale, cu organizatiile sindicale care reprezintă domeniul respectiv, nici la nivel integrat, intersectorial, cu confederațiile sindicale la nivel național", spune Cartel ALFA.

Sindicaliștii spun că este anormal ca un act normativ să fie discutat la nivelul Comisiei Europene, fără ca forma legii să fie rezultatul unei consultări cu partenerii sociali vizați direct de prevederile sale.

"Discuțiile sporadice care au avut loc până acum cu sindicatele pe subiectul noii legi a salarizării au constat în câteva întâlniri la nivelul unor ordonatori de credit din sistemul public (nu toți!), în cadrul cărora li s-a prezentat unor sindicate (nu toate din acel sector!) propunerea ordonatorului, pe acea componentă. Nu au avut loc consultări nici în toate familiile ocupaționale, cu organizatiile sindicale care reprezintă domeniul respectiv, nici la nivel integrat, intersectorial, cu confederațiile sindicale la nivel național.Comunicările publice ale doamnei ministru, de natură să liniștească salariații că noua lege va asigura venituri corecte și echitabile, nu pot fi interpretate decât ca o mare diversiune, atâta timp cât construcția legii se face atât de netransparent", se mai arată în comunicatul de presă.

"Afirmațiile făcute reflectă realitatea trunchiat, în cel mai bun caz, sau sunt direct înșelătoare: nu scade salariul de bază, dar scad veniturile salariale.Considerăm că nu este cazul să repetăm experiențele nefericite de la reforma pensiilor, unde am văzut sacrificarea a sute de mii de persoane pentru interese de grup sau populist electorale. Mai este un aspect care nu poate fi ignorat: construcția unei noi legi a salarizării care are ca obiectiv asigurarea echității trebuie însoțită de reforma distribuției sarcinii fiscale. Amintim decidenților politici că lucrătorul pleacă acasă cu venitul net, iar sarcina fiscală pe veniturile din salarii este excesivă. Așa cum am văzut și în cazul legii pensiilor, funcționarii ministerului muncii sau decidenții politici nu au expertiza adecvată pentru o construcție legislativă de o asemenea complexitate, istoric generatoare de inechitate în sistemul public si in societate.Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA cere de URGENȚĂ amânarea discuțiilor cu UE referitoare la proiectul noii legi a salarizării și demararea consultărilor la nivel național!", conform sindicaliștilor.