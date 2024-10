Casa Județeană de Pensii (CJP) Alba anunță că a finalizat verificarea celor aproximativ 5.000 de decizii de recalculare oprite de la distribuire, iar acum emite astfel de decizii pentru persoanele care nu au primit inițial aceste decizii.

„În județul Alba, la fel ca în toată țara, mai sunt pensionari care au decizii primite, dar fără a avea și plata făcută conform deciziilor, la fel cum există și persoane cărora li s-au făcut plăți fără a primi decizii. Vreau să precizez că toate aceste situații vor fi reglementate. În prezent, emitem decizii de recalculare pentru persoanele care nu au primit inițial aceste decizii, datorită unor erori apărute la prelucrarea datelor sau din cauza unor lucrări curente care au generat revizuirea deciziei de recalculare deja primită, pentru actualizarea pensiei cuvenite. Am finalizat verificarea a peste 4.900 de decizii oprite de la distribuire, pentru a evita procesele in instanță”, a declarat, potrivit unui comunicat citat de Agerpres, directorul executiv al CJP Alba, Cornelia Miclea.

Cornelia Miclea a explicat că, atunci când a fost numită la conducerea instituției, în martie 2020, ar fi existat o „situație gravă”, cu „peste 10.000 de cereri de pensionare nesoluționate, sute de cereri de cazuri noi de pensie fără decizii emise, sute de sentințe nepuse în executare, ca urmare a dezinteresului care a existat la nivelul conducerii din acea vreme".

Ea a adăugat că, împreună cu funcționarii, a încercat să rezolve „gravele probleme”, demarând procesul de evaluare a celor aproximativ 85.600 de dosare de pensie aflate în plată.

„Am constatat și aici numeroase erori, chiar în dosarele revizuite, și am trimis pensionarilor restanțele de plată, care li se cuveneau de drept. La toate aceste probleme grave, venite din trecut, s-a adăugat și lipsa de personal. Am muncit foarte multe zile peste program și am depus un efort susținut ca să ajungem la normalitate, astfel încât în intervalul iulie-august 2024 să putem emite decizii de recalculare conform art. 144 din Lg 360/2023”, a declarat Miclea.

Mulți pensionari din Alba susțin că nu au intrat, nici în octombrie, în posesia pensiilor mărite conform deciziilor de recalculare pe care le-au primit.