Contractul pentru consolidarea și restaurarea Cazinoului din Constanța a fost semnat vineri. Durata contractuală de realizare a investiției este de 30 luni.

În urma finalizării procedurii de achiziție publică, asocierea AEDIFICIA CARPATI SA & SC REMON PROIECT SRL & SC PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE SRL & SC TEHNOINSTAL SRL a fost declarată câștigătoare, valoarea contractului fiind de 56.627.697,09 lei cu TVA. Durata contractuală de realizare a investiției este de 30 luni (din care 3 luni dedicate activității de proiectare)

”Felicit CNI și toți cei implicați pentru stăruința cu care s-au luptat ani de zile pentru ca această clădire simbol a României și a Constanței să fie scoasă din degradare și pusă în valoare pentru turiștii români și străini. Îmi iau angajamentul să susțin CNI să ducă la bun sfârșit acest proiect. În 2 ani, Cazinoul din Constanța va redeveni perla litoralului Mării Negre”, a declarat ministrul Ion Ștefan.

”Începută acum mai bine de 100 de ani, fascinanta poveste a Cazinoului din Constanța începe azi un nou capitol. Am așteptat acest moment încă din anul 2011, de când am preluat acest proiect și CNI își ia acum angajamentul ca, la sfârșitul lucrărilor, să predea cea mai frumoasă clădire de pe întreg litoralul Mării Negre”, a afirmat Manuela Pătrășcoiu, directorul general al Companiei Naționale de Investiții S.A., societate care funcționează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Publice, și prin intermediul căreia se vor realiza lucrările de consolidare și reabilitare.

După finalizarea lucrărilor, Cazinoul va fi redat circuitului public, redevenind un centru cultural și de divertisment care va putea găzdui evenimente culturale, simpozioane sau expoziții.