Ministrul de interne, Lucian Bode, a declarat luni că e "singular" cazul de la Arad unde un om de afaceri a murit în urma unei explozii, adăugând că nu sunt informații că ar fi vorba despre "acțiuni în lanț", iar România este o țară "sigură”.

"Afirm cu toată responsabilitatea că vorbim de un caz singular, România este o țară sigură. Cunosc modul de operare al instituțiilor statului român, nivelul de implicare, profesionalismul lor. Vinovații vor fi identificați și aduși în fața instanței de judecată", a declarat Lucian Bode, relatează Agerpres.

"Am fost informat despre această tragedie sâmbătă dimineața, imediat după ce s-a produs, și împreună cu conducerea MAI am decis să trimitem la Arad cei mai buni specialiști din Poliția Română. Am luat legătura cu instituțiile partenere, mă refer la SRI, MApN, Parchetul General care a preluat acest caz de îndată și, împreună, am gestionat sâmbătă și duminică cercetările la fața locului, astfel încât cei mai buni specialiști pe care îi are Poliția Română să reușească într-un timp cât mai scurt posibil să identifice o pistă, astfel încât autorul/autorii să fie trimiși în fața instanței de judecată", a spus Lucian Bode.

El a precizat că sunt luate în calcul mai multe ipoteze de lucru.

Cazul exploziei mașinii în municipiul Arad, soldată cu moartea unui cunoscut om de afaceri local, Ioan Crișan, care se afla la volan, a fost preluat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Autoturismul marca Mercedes Benz a explodat în parcarea magazinului Profi din cartierul Vlaicu - zona Lebăda, din Arad, în dimineața zilei de sâmbătă.