Testul Papanicolau face parte din rutina multor femei. Când vezi termenul ASCUS menționat în rezultate, pot apărea nelămuriri, mai ales dacă nu ai mai întâlnit această prescurtare.

În acest articol vei găsi explicații clare despre ce reprezintă ASCUS, care sunt pașii recomandați, ce riscuri implică și cum să gestionezi situația.

Ce înseamnă ASCUS?

ASCUS este un acronim din engleză pentru „Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance”, adică anomalii ale celulelor scuamoase cervicale de semnificație nedeterminată. Este o constatare frecventă în rezultatele testului Papanicolau, o procedură standard esențială în screeningul pentru cancerul de col uterin la femei.

Celulele scuamoase sunt celule plate și subțiri care se dezvoltă la limita dintre mucoasa internă și cea externă a colului uterin. Deși un rezultat ASCUS indică modificări la nivelul acestor celule, nu înseamnă automat prezența cancerului.

Ce înseamnă concret diagnosticul ASCUS?

Rezultatul ASCUS indică, după cum menționam mai sus, strict existența unor modificări la nivelul celulelor scuamoase cervicale.

Aceste modificări nu au o semnificație exactă, motiv pentru care diagnosticul necesită investigații suplimentare. Statistic, 98% dintre cazurile de ASCUS sunt cauzate de inflamații nespecifice și doar 2% pot indica o stare precanceroasă. În cele mai multe situații, celulele revin la normal după o perioadă sau după tratarea cauzei care a determinat modificarea. Printre cauzele frecvente se numără infecțiile virale (inclusiv cu HPV), infecțiile bacteriene, dezechilibrele hormonale, iritațiile locale sau prezența unor excrescențe benigne, cum ar fi polipii cervicali.

Pentru unele paciente, rezultatul ASCUS este legat de infecția cu HPV. În acest caz, medicul poate recomanda repetarea testului Papanicolau sau testarea specifică pentru tulpinile HPV cu risc crescut oncogen. Identificarea acestora este importantă, deoarece ele sunt implicate în dezvoltarea cancerului de col uterin.

Ce investigații și pași urmează după un diagnostic ASCUS?

După primirea unui rezultat ASCUS, primul pas este o nouă programare la ginecologie. Orice rezultat al testului Papanicolau care depășește limitele normale necesită o evaluare din partea medicului ginecolog. Clasificarea Bethesda este cea mai uzuală pentru rezultatele citologiei cervico-vaginale. Rezultatele Papanicolau de la 2 la 5 indică posibile probleme, de la o simplă iritație sau infecție până la prezența unor celule modificate, ce pot fi premergătoare cancerului de col uterin. În cazul unui rezultat anormal, medicul poate recomanda, de regulă, testarea pentru HPV sau retestarea Papanicolau.

Repetarea testului permite verificarea prezenței unor tipuri de HPV cu risc ridicat, cunoscute pentru favorizarea dezvoltării cancerului de col uterin. Dacă și la al doilea test rezultatul este tot anormal, medicul poate indica efectuarea unei biopsii cervicale sub ghidaj colposcopic, cunoscută sub numele de colposcopie.

Aceasta implică prelevarea unei bucăți mici de țesut pentru examinarea microscopică a celulelor. Pentru peste 50% dintre femeile cu un rezultat Papanicolau de până la 3, nu este diagnosticat niciun precursor al cancerului de col uterin în țesut.

Deseori este vorba despre o inflamație cauzată de microorganisme, caz în care este recomandat tratament cu ovule vaginale sau medicamente, urmat de repetarea testului Papanicolau la 3-6 luni. În cazurile în care modificările celulelor din colul uterin nu sunt tratate și pot evolua spre stadii ale unei boli canceroase, sau în cazul unui diagnostic incipient, medicul poate recomanda îndepărtarea celulelor anormale printr-o procedură efectuată sub anestezie. Tratează orice rezultat anormal la testul Papanicolau cu atenție, dar fără panică. Programează întotdeauna o discuție cu un medic ginecolog pentru interpretare corectă și acționează conform indicațiilor sale.

Monitorizarea periodică, testarea HPV și stilul de viață sănătos te ajută să previi complicațiile.