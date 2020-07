De ce era nevoie de această lege?

Conform unor date publicate de Deutsche Welle în ianuarie, date de la Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, peste 3% din populația României, copii și adulți, sînt persoane cu dizabilități, de la deficiențe medii la deficiențe grave. Aceasta se traduce prin faptul că peste 700.000 de persoane ar trebui să reclame o preocupare majoră din partea instituțiilor statului pentru ca, dincolo de indemnizațiile precare, suferința acestora să fie atenuată printr-o serie de programe de inserție socială, de asigurare a condițiilor specifice la locul de muncă, de facilitarea accesului la viața de zi cu zi a persoanelor ”normale".



În septembrie anul trecut, HotNews a publicat un reportaj din prima zi de școală în învățământul special.

”Părinții copiiilor cu dezvoltare normală adesea au prejudecata că, dacă există un copil cu nevoi speciale în clasă, acesta îl va trage în jos pe copilul lor. Din păcate ei nu înțeleg cum ar funcționa sistemul incluziv și nici nu doresc să afle. Chiar și unii copii cu sindromul Down pot fi integrați în învățământul de masă, am avut exemple de succes inclusiv în România”, i-a povestit reporterului o mamă de la Asociația Down București.

Luna trecută, Pressone a publicat povestea lui băiat cu autism, stigmatizat și discriminat la școală.