După ce publicația Replica de Constanța a semnalat vânzarea de insigne cu stema Rusiei în cadrul magazinului de lumânări și suveniruri, Arhiepiscopia Tomisului a hotărât retragerea stemei din rândul obiectelor expuse.

Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Constanța are statut de mănăstire, unitate subordonată Arhiepiscopiei Tomisului, însă cu personalitate juridică proprie, dobândită încă din anul 2001, precizează Arhiepiscopia Tomisului într-un comunicat.

Potrivit Replica de Constanța, Arhiepiscopia Tomisului încearcă să se delimiteze de vânzarea de insigne cu stema Rusiei, susținând în comunicat că, ”deși vulturul bicefal, ca simbol heraldic, nu aparține în exclusivitate statului rus, ci unui spectru mult mai larg de identități statale și non-statale, pentru a se evita o potențială și nedorită inflamare a spiritului civic, s-a dispus Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” retragerea din rândul obiectelor expuse la pangar a insignei cu simbolul respectiv”.

Arhiepiscopia Tomisului respinge ”cu fermitate orice asociere a sa cu un stat străin, indiferent ce titulatură poartă acesta, apreciind ca nefondate și jignitoare toate afirmațiile de natură acuzatoare vehiculate cu privire la ea și la Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie în legătură cu acest subiect”.

De menționat e că Teodosie e cunoscut pentru simpatia pentru președintele rus, Vladimir Putin, pe care nu și-a ascuns-o nici măcar după invadarea Ucrainei de către Rusia.

”Domnul Putin, care este atât de vehiculat in zilele acestea și văzut atât de negru, nu e negru asa cum îl prezintă toată lumea. Am spus și o spun, fără frică, este cel mai mare ctitor la Sfâmtul Munte și la Ierusalim și în țara sa, și Putin și Medvedev sunt ctitori și am fost pe urmele lor în excursie și m-am minunat câte jertfe au facut și noi îi judecăm ca pe niște răufăcatori”, declara Teodosie în februarie 2022, cu puțin timp înainte de invazia rusă.

Întrebat după invadarea Ucrainei dacă își menține părerea bună despre Putin, Teodosie a confirmat: ”Păi, ceea ce a adus a rămas! Dar ce? A luat ctitoriile, le-a mitraliat? Nu! Nu a făcut nimic cu ele! Sunt aceleași!”