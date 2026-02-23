Circa 40% din mesajele pe care le primește de la utilizatori chatbot-ul ANAF, lansat luna aceasta, sunt fără legătură cu domeniul fiscal, potrivit informațiilor Profit.ro.

Mesajele fără temă fiscală sunt variate și duc de la curiozități și glume, până la obscenități. În multe cazuri, ANAF vede identitatea persoanelor care trimit astfel de mesaje direct din conturile de SPV.

În primă etapă, chatbot-ul poate oferi informații despre închirierea bunurilor imobile și mobile din patrimoniul personal și despre venituri din activități independente.

Aria de cuprindere a fost extinsă însă, iar la acest moment Ana poate face verificări în date publice de pe site-ul ANAF.

Câteva exemple, primite de Profit.ro, de mesaje fără temă fiscală adresate chatbot-ului Ana

Ana, vrei să facem sex?

Ana, poți să-mi faci cartofi prajiți?

Ana, ce zodie ești?

Ana este Scorpion

În încercarea de a îmbunătăți experiența utilizatorilor, cei care se ocupă de chatbot-ul ANAF au introdus în bazele de date și câteva răspunsuri la întrebări fără specific fiscal.

ANAF a lansat chatbot-ul în ianuarie pentru SPV, în februarie accesul fiind extins direct de pe site ANAF a lansat la final de ianuarie chatbot-ul Ana, un asistent virtual inteligent, conceput pentru a sprijini contribuabilii să obțină rapid informații generale despre obligațiile fiscale.

Într-o primă etapă, faza de testare, chatbot-ul Ana a fost disponibil doar în conturile de SPV ale utilizatorilor, ulterior fiind accesibil direct din portalul instituțional www.anaf.ro.

Chatbot-ul face parte din proiectul "Dezvoltarea serviciilor la distanțã (electronice sau telefonice) actuale, prin noi funcționalitãți și/sau crearea de servicii noi - e-Services ANAF”, parte a Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C8 - Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii, Reforma 1 - Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscalã (ANAF) prin digitalizare, Investiția 1 – Creșterea conformãrii voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale.

Prin acest proiect, ANAF își propune să îmbunătățească modul în care oferă servicii la distanță și să reducă efortul contribuabililor pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Fiind un instrument bazat pe tehnologie, la data lansării Ana deține un set parțial de răspunsuri la întrebările utilizatorilor. În continuare, chatbot-ul va fi într-un proces continuu de actualizare și își va dezvolta performanța pe măsură ce interacționează cu utilizatorii, pe baza întrebărilor adresate de aceștia. Sistemul se dezvoltă și se îmbunătățește continuu odată cu fiecare problematică sau întrebare adresată, iar prin fiecare interacțiune cu utilizatorii, Ana își va îmbunătăți continuu capacitatea de a furniza informații corecte și relevante pentru contribuabili.

Cu cât mai mulți utilizatori vor accesa chatbot-ul și vor adresa întrebări, cu atât asistentul virtual va deveni mai precis, mai util și mai adaptat nevoilor reale ale contribuabililor

