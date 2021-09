Filmele de aventură, cu super-eroi sau de acțiune au avut mereu succes și au dat naștere unor francize care au avut încasări importante.

Iată, așadar, 5 francize de succes din această industrie:

1. Marvel Cinematic Universe - Această franciză a avut încasări de peste 22.9 miliarde de dolari. Sunt în total 24 de filme, iar cel cu încasările cele mai mari a fost Avengers: Endgame, cu peste 857 de milioane de dolari. Faza 1 a început în 2008, cu Iron Man. Cinci ani mai târziu a avut loc debutul Fazei 2, cu Iron Man 3. În fine, Faza 3 a început odată cu Captain America: Civil War din 2016 și s-a încheiat în 2019 cu Spider-Man: Far From Home. Primele trei faze ale acestei francize sunt cunoscute și sub denumirea de "The Inifiny Saga". Faza 4 a debutat în acest an, cu Black Widow. În această franciză, fanii au avut ocazia să vadă actori precum Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Tom Holland, Chadwick Boseman, Edward Norton și Vin Diesel.

2. Rambo - Este una dintre cele mai vechi francize, în condițiile în care primul film, denumit First Blood, a apărut tocmai în 1982. Acesta a avut un buget de 15 milioane de dolari și încasările s-au ridicat la 125 de milioane de dolari. În total au fost 5 filme, iar încasările se apropie de 800 de milioane de dolari. Sylvester Stallone joacă un rol important în toate și Rambo este practic unul dintre personajele ce l-au făcut celebru. Dincolo de cele cinci filme, în această franciză au mai apărut reviste de benzi desenate, cărți, șapte jocuri video, dar și de păcănele. Este vorba despre jocul Rambo, lansat de compania IsoftBet în 2013, iar printre simbolurile sale se află Rambo, Cobra, gloanțe de mitralieră și machete.

3. Star Wars - O altă franciză longevivă, ținând cont că primul film a fost lansat tocmai în 1977. În total au fost lansate 11 filme, iar încasările au depășit 10 miliarde de dolari. Star Wars: The Force Awakens este filmul cu cele mai mari venituri, de aproape 1 miliard de dolari. Sunt în total 9 filme incluse în "Skywalker saga" și toate au avut nominalizări la Premiile Oscar, primele două reușind să și câștige. Au mai apărut doua spin-off-uri, Rogue One (2016) și Solo (2018). De asemenea, pe 22 decembrie 2023 este programată și lansarea Rogue Squadron, următorul titlu din această franciză.

4. James Bond - Una dintre cele mai populare francize, cu fani în întreaga lume. Foarte mulți oameni așteaptă cu nerăbdare lansarea noilor producții din seria James Bond. Până acum au apărut 26 de filme, iar încasările au trecut de 7 miliarde de dolari. Următorul film al seriei, No time to Die, va fi lansat în această toamnă, iar așteptările sunt destul de mari. Și în această producție rolul lui Bond va fi interpretat de Daniel Craig. Acesta a preluat rolul în 2006 și a jucat în Casino Royal (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) și Spectre (2015).

5. Wizarding World - Această franciză a debutat în 2001, cu primul film din seria Harry Potter. Sunt în total șapte producții Harry Potter, ultima apărând în 2011. Apoi s-a trecut la spin-off-ul Fantastic Beats. Au apărut deja două producții: Fantastic Beats and Where to Find Them (2016) și Fantastic Beats: The Crimes of Grindelwald (2018). În vara anului 2022 este așteptat să apară o nouă producție. De asemenea, este programată și o serie televizată ce va fi difuzată pe HBO Max. În total, cele 10 filme lansate până acum au avut încasări de peste 9.2 miliarde de dolari.