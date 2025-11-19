“Cine a pus-o să nu facă curățenie în ziua aia, că d-aia și el s-a enervat când a venit de la muncă și a bătut-o?”.

Conform Inspectoratului General al Poliției Române, peste 60.000 de victime au raportat autorităților faptul că trec sau au trecut prin violență domestică. De la uciderea Teodorei Marcu, femicidul a devenit un fenomen alarmant în România, deși termenul femicid nu este recunoscut în legislația penală. Teodora Marcu este tânăra de 23 de ani, ucisă cu fetița de trei ani în brațe, de fostul iubit, la sfârșitul lunii mai a.c. în cartierul Cosmopolis din București. Statisticile arată că numărul femicidelor crește în fiecare zi, în prezent ajungând la 57 de cazuri doar în acest an.

La data realizării acestui interviu, în 6 noiembrie, erau 51 de femei omorâte în 2025, în România. Ultima victimă – cazul cu numărul 57 – a fost omorâtă chiar ieri. Dincolo de cifre, vorbim despre vieți. Despre destine frânte, despre copii rămași fără mame, despre frați rămași fără surori, despre părinți rămași fără fiice.

Despre acest fenomen, PressHUB a vorbit cu Adela Alexandru, masterandă și doctoră în științe politice în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice si Administrative (SNSPA) și manager de programe egalitate de gen și organizare comunitară în cadrul Centrului FILIA.

