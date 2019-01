O aplicaţie concepută de Parlamentul European îi va ajuta pe cetăţenii europeni să descopere ce a realizat, ce face în prezent şi ce planuri de viitor are Uniunea Europeană.

În perspectiva alegerilor europene din mai, Citizens' App permite tuturor, indiferent de locul în care se află să afle mai multe despre realizările UE, despre activitatea curentă şi despre obiectivele de viitor ale Uniunii Europene, explicând, totodată, şi care este rolul Parlamentului European.

Prin Citizens'App se pot găsi diferite proiecte şi inițiative, în funcție de domeniul de interes sau de criteriul geografic, precum şi actualizări ale acestor date. Aplicația dispune de filtre de căutare, permite distribuirea conținutului, poate fi personalizată şi este disponibilă în 24 de limbi.

Ea poate fi descărcată gratuit din App Store şi Google Play.

Citizens' App ajută utilizatorii:

să găsească informaţii despre acţiunile UE pentru cetăţeni trecute, actuale şi viitoare;

să afle detalii despre evenimente locale;

să descopere iniţiative locale şi naţionale din 20 de domenii de activitate;

să acceseze conţinut multimedia (materiale video, podcasts, slideshows);

să caute şi să filtreze liste şi să vizualizeze rezultatele unei căutări dispuse pe o hartă.

adăugarea de evenimente de interes în calendarul personal;

bookmarks;

acordarea unui scor iniţiativelor şi proiectelor prezentate;

primirea de notificări despre domeniile de interes;

distribuirea de conţinut pe reţelele sociale, pe email sau sub formă de text;

afişarea rezultatelor, în funcţie de limba aleasă;

accesarea datelor personale şi opţiuni legate de cont;

menţinerea aceloraşi setări pe toate dispozitivele.

Prin personalizarea în funcție de interesele utilizatorilor, aplicaţia permite:

Aplicația permite accesarea rapidă a datelor de pe site-ul What Europe Does For Me, conceput pentru a arăta impactul UE asupra cetăţenilor din toate regiunile Europei.