Conducerea Jandarmeriei a anunțat vineri că va face verificări în cazul sancțiunii aplicate organizatorului marșului de comemorare a victimelor Colectiv.

Unul dintre organizatorii marșului de comemorare, Marian Rădună, a anunțat joi seara că jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pentru că manifestarea ar fi depășit ora prevăzută în autorizație.

Conform unei filmări postate pe Facebook de Marian Rădună, reprezentanții Jandarmeriei au considerat că cele aproximativ 25-30 de persoane care se aflau în fața clubului Colectiv după ora 23:00 ar fi continuat marșul care nu mai era autorizat, acesta fiind motivul pentru care au aplicat amenda.

Marian Rădună a explicat vineri pe Facebook că va contesta amenda pe care a primit-o și că îi va face plângere la Parchetul Militar agentului constatator.

"Într-adevăr, legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există și noțiunea de spirit al legii, care presupune înțelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită - acela de a menține ordinea publică, dar și de a proteja drepturile și demnitatea cetățenilor. În acest caz, se poate aprecia că agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului - un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic', se arată într-un comunicat al Jandarmeriei.

Din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul privind manifestarea publică, a adăugat Jandarmeria.

Articolul 3 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice stipulează că "nu trebuie declarate în prealabil adunările publice al căror scop îl constituie manifestările cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, precum și cele care se desfășoară în exteriorul sau în incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat".

Scuzele șefului Jandarmeriei

Inspectorul general al Jandarmeriei Române, general-maior Alin Mastan, a prezentat scuze publice vineri pentru amenda:

"În primul rând, doresc să exprima în mod public scuze pentru incidentul produs. Deși vorbim despre o situație singulară, este un moment regretabil, cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoțional și simbolic. Regretăm sincer acest incident care, așa cum am precizat, este unul izolat. Din această situație vom trage concluziile necesare și vom învăța lecțiile care se impun, astfel încât în viitor să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru".



