Zilele trecute scriam că, pe data de 1 august, compania Hidroelectrica a demarat procesul de golire a lacului de acumulare Vidraru, motivul fiind efectuarea lucrărilor de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru.

Astfel de lucrări nu s-au mai făcut de circa 60 de ani, iar evenimentul a dat naștere la sute de clipuri false, în special pe TikTik, despre ce se află, de fapt, în spatele lucrărilor.

Pe TikTok, rețeaua chinezească deja cunoscută pentru lejeritatea și rapiditatea cu care răspândește informații false, mincinoase și, mai nou, generate cu AI, abundă în aceste zile de clipuri în care golirea Lacului Vidraru ascunde alte "interese".

De la aurul găsit pe fundul lacului, la cum francezii ("dușmanii" extemiștilor din România) duc la ei în țară nămolul sau îmbuteliază apa pentru a o vinde la suprapreț, rețeaua socială permite și "încurajează" rostogolirea acestor așa-zise "informații".

Întrunit în ședința publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat marți rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare ca urmare a autosesizării și a sesizărilor primite și a hotărât să emită decizii privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal pentru materiale audiovizuale identificate în online.

Printre altele se numără și un material de pe TikTok care încalcă prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 de pe profilurile eminescu291, adriangheciu1, florina207, Garofita Aurelia Mora – materiale referitoare la faptul ca apa din lacul Vidraru ar fi secată/vândută în Franța

Potrivit monitorizării Euractiv România, există sute de astfel de clipuri.

Mai multe detalii despre Conspirația "Vidraru": golirea lacului a „aprins" internauții, iar autoritățile mai mult tac.

