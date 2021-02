Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunță că a dispus vineri oprirea lucrărilor la construcția ilegală din strada Vasile Lascăr 73-75 a unui bloc de 9 etaje.

"Am primit mesajul locatarilor care au semnalat reluarea unui abuz legat de disciplina în construcții și am acționat în consecință. Am dispus vineri oprirea lucrărilor la construcția ilegală din Vasile Lascăr 73-75. Primarul Firea a emis în 2019 autorizația pentru construirea unui imobil de 9 etaje într-o zonă protejată în care sunt permise 4 etaje. Tribunalul a suspendat autorizația în septembrie 2020 la cererea Asociației Salvați Bucureștiul. O a doua cerere de suspendare a fost respinsă (pentru că opera deja o suspendare), iar beneficiarul și constructorul au forțat și au reînceput lucrările. Am trimis Poliția Locală și au oprit lucrările, aplicând hotărârea Tribunalului de suspendare a autorizației, care este în vigoare", a scris Nicușor Dan pe pagina lui de Facebook.

În ianuarie 2020, HotNews.ro scria că Primăria Capitalei, condusă atunci de Gabriela Firea, a autorizat construirea unui bloc de 9 etaje pe strada Vasile Lascăr din centrul Capitalei, printre case de peste 100 de ani vechime.

Strada este zonă protejată, cu mai multe clădiri monument istoric, iar cea mai înaltă clădire din jur are maxim 4 etaje. Potrivit panoului de șantier, beneficiarul construcției este Ciuclea Georgescu Dumitru , ginerele patronului de la Supercom, Ilie Ciuclea, fost senator PSD, apoi vicepreședinte UNPR.

Sursa citată afirma în 2020 că a solicitat Primăriei Capitalei informații despre cum a autorizat o asemenea clădire într-o zonă protejată fără existența unui Plan Urbanistic Zonal, iar reprezentanții instituției ne-au transmis că au reautorizat imobilul, prima autorizație fiind dată de Primăria Sectorului 2, în 2008, în timpul mandatului lui Neculai Onțanu. (Detalii aici)