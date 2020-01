Corpul de control al Ministerului Culturii va demara un control la Biblioteca Națională a României, în urma unor sezizări privind organizarea unei petreceri de Revelion.

"Astăzi va demara procedura de control, ordinul de ministru este elaborat deja...S-a lucrat de dimineață la acest ordin de ministru. Pentru că are mai multe componente, am luat decizia de a extinde perioada de control, de la 16 decembrie până la 1 ianuarie, pentru că am avut informații că au mai avut loc evenimente nocturne și în a doua parte a lunii decembrie și, de aceea, vreau să verific aceste informații”, a declarat luni dimineața ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, adăugând că va face public raportul după 15 ianuarie.

Controlul are loc după ce deputatul USR Iulian Bulai a scris pe Facebook că în Sala Atrium a Bibliotecii Naționale a fost organizată o petrecere de Revelion. În urma acestei petreceri, Sala Atrium a rămas "plină de mizerie, vandalizată".