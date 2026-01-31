Creșterea numărului de infracțiuni comise de copii nu este un fenomen nou în România, însă datele și mărturiile specialiștilor arată o schimbare îngrijorătoare: tot mai mulți dintre acești minori provin din sistemul de protecție specială.

Deși legislația a eliminat aproape complet instituționalizarea copiilor foarte mici, centrele rezidențiale au ajuns să concentreze un alt tip de vulnerabilitate – copiii care comit fapte penale, dar nu răspund penal. În lipsa unor politici coerente de prevenție și intervenție, regimul actual al serviciilor sociale riscă nu doar să eșueze în recuperarea lor, ci să perpetueze comportamentele infracționale, ascunse adesea în spatele unor statistici oficiale incomplete.

Astăzi nu mai avem copii abandonați în unitățile spitalicești și apoi instituționalizați, deoarece Legea nr. 272/2004, actualizată, interzice instituționalizarea sub vârsta de 7 ani.

Însă fenomenul care a pătruns în centrele rezidențiale la nivel național este reprezentat de copiii care comit infracțiuni și nu răspund penal, iar regimul serviciilor oferite, conform standardelor, nu garantează o dezvoltare reală a acestora, ci prelungește fenomenul infracțional.

