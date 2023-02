EURACTIV România a solicitat marți un punct de vedere de la Asociația Organizatorilor de Sloturi (ROMSLOT) cu privire la proiectul de lege prin care se propune o interzicere parțială a reclamelor la jocurile de noroc la radio și TV.

Sorin Georgescu, președintele Asociației Organizatorilor de Sloturi, a transmis pentru EURACTIV România că "industria jocurilor de noroc nu este împotriva niciunei reglementări care vine în sprijinul consumatorului".

"Ce dorim, însă, este ca fiecare modificare legislativă să fie în concordanță cu specificitățiile domeniului nostru de activitate, să fie transparentă și să asigure mediul concurențial loial. Important e ca orice reglementare făcută să fie aplicabilă și să își atingă scopul, mai ales dacă acesta se referă la mai multă responsabilitate", a transmis Georgescu.

El a mai spus și că industria jocurilor de noroc este prima interesată de o reglementare corectă, pentru că "suntem o industrie a divertismentului 18+ și ne dorim să avem un business responsabil".

"Vorbim totuși de o industrie care se numără printre cei mai importanți plătitori de salarii, taxe, impozite, cu un grad de conformare de 99% și 45.000 de locuri de muncă. Cifrele astea arată că ne interesează să fim responsabili. Și da, ne interesează atât publicitatea responsabilă, cât și susținerea sportului în acord cu domeniul nostru de activitate: entertainment 18+", a mai punctat acesta în răspunsul oferit EURACTIV România.

Întrebat dacă industria va fi afectată economic de o astfel de măsură, președintele ROMSOLT a răspuns: "Este incert în ce măsură vor fi afectate companiile, dar cu certitudine nu vor fi singurele afectate. Este important de înțeles că publicitatea generează venituri considerabile pentru sport și media în România și fiecare companie are echilibrul său între canale landbased sau online. România are de pierdut prin tăierea sau externalizarea bugetelor de publicitate, dar are de câștigat prin reglementarea publicității astfel încât să fie responsabilă, adresată și țintită segmentului +18".

Comisia juridică și Comisia pentru cultură din Senat au adoptat marți un raport favorabil cu amendamente a proiectului pentru completarea art. 29 din Legea nr.504/2002 a audiovizualului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea.

Detalii despre proiectul care urmează si intre miercuri la votul Senatului - AICI.