Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, avertizează în mesajul de Ziua României că România traversează „poate cel mai periculos an de după 1989”, după o criză politică urmată de una fiscal-bugetară, amplificate de contextul internațional.

El reamintește că a atras atenția încă de acum un deceniu asupra neîncrederii interpersonale care avea să ducă la polarizare, dar că „nu s-au luat măsurile necesare”.

Ministrul subliniază necesitatea de a proteja coeziunea socială: „Este important să creăm punți între noi, prin respect și solidaritate atunci când e vorba despre români și România”. În opinia sa, divergențele sunt normale într-o democrație, însă antagonizarea excesivă „pune la risc țara”.

David insistă asupra rolului esențial al educației și cercetării în construirea unei societăți bazate pe cunoaștere. Ministerul, spune el, trebuie să producă și să difuzeze cunoaștere relevantă, printr-un ecosistem educațional și științific funcțional, centrat pe elevi, studenți și pe rezultate cu impact real.

În mesaj, ministrul reiterează că analfabetismul funcțional este un risc de securitate națională, iar reformele sale urmăresc combaterea acestuia, prin programe remediale, reducerea abandonului școlar și modernizarea curriculumului.

În final, el vorbește despre un patriotism activ și deschis, bazat pe solidaritate și reprezentarea României în lume: „Ziua Națională este a tuturor românilor, oriunde s-ar afla”.

Este, totodată, singurul comunicat oficial de 1 Decembrie care se distinge printr-un ton lipsit de festivism, preferând o analiză a momentului în locul formulelor protocoloare.

Sursa: Agerpres