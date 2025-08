Casandra Maria Marinescu, consul al României la München din 2013 este detașată acolo de la Primăria Vurpăr din Sibiu, a confirmat Ministerul de Externe pentru Turnul Sfatului.

Inițial viceconsul al Consulatului General al României la München, acum consul, Casandra Maria Marinescu are termen până la finalul anului să-și încheie oficial contractul de muncă de la Primăria Vurpăr, spune primarul Mihail Lienerth.

”Eu așa am găsit-o la primărie. A fost angajată de alții, dar se va suspenda. Are termen până la sfârșitul anului, ca să aibă timp să se miște în altă parte. Deocamdată e angajată la primărie pe poziția relații cu publicul. Nu e pe statul de plată. Adică figurează, dar cu zero lei. Până la sfârșitul anului ea nu va mai fi angajată la Primăria Vurpăr”, explică primarul, potrivit publicației Turnul Sfatului.

Potrivit declarațiilor de avere anterioare, Casandra Marinescu a fost angajată a Serviciului Român de Informații (SRI), înainte de a se angaja la Primăria Vurpăr.



Un număr de 273 de angajați din instituții centrale și locale erau detașați, la jumătatea acestui an, la consulate și ambasade ale României în străinătate, scrie profit.ro.

Dintre cei ajunși în corpul diplomatic prin detașare, peste 50 sunt de la autorități și instituții locale, iar alții sunt selectați din ministere, Parlament, Guvern sau din instituții precum RA-APPS și SPP.