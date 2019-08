Directorul adjunct al DGASPC Galaţi, Ciprian Groza, a demisionat după declaraţia dată în cazul minorei de 14 ani, găsită plină de sânge pe o stradă din Galaţi şi care a fost ajutată de doi poliţişti doar la intervenţia trecătorilor.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Fotea, a declarat marți că i-a cerut lui Ciprian Groza demisia în regim de urgenţă, considerând întreaga declaraţie a lui Groza ca fiind revoltătoare. El a mai spus că a declanşat, încă de luni, o anchetă la DGASPC Galaţi.

"Toată declaraţia este una revoltătoare şi a şi condus la cererea demisiei. I-am cerut demisia în regim de urgenţă, demisie pe care şi-a înaintat-o. Este o declaraţie revoltătoare, inacceptabilă şi nu am să accept aşa ceva, o astfel de declaraţie a unui conducător de instituţie, mai ales când este vorba de Direcţia pentru Protecţia Copilului, când este vorba de copii care trebuie protejaţi. Luni, am dispus o anchetă la DGASPC pentru a vedea ce s-a întâmplat acolo şi dacă se fac vinovate şi alte persoane în legătură cu această situaţie nedorită. După ce voi avea rezultatul anchetei, nu voi ezita să iau măsuri indiferent cine va fi implicat acolo. Este o situaţie regretabilă, un copil de 14 ani care are nevoie de protecţie, iar noi trebuie să protejăm aceşti copii", a spus Fotea, citat de Agerpres.

Ciprian Groza a declarat luni că fata ar fi povestit că nu a fost violată și că a plecat din centrul de plasament cu bilet de voie, pentru a se întâlni cu prietenul ei de 15 ani, cu care ar fi întreţinut relaţii sexuale consimţite. El a făcut aceste declarații deși fata a fost internată la Spitalul Județean, unde a fost operată, după ce a avut o hemoragie puternică.

Varianta lui Groza a fost contrazisă chiar de către directorul Serviciului de Ambulanță Județean Galați, Mihai Polinschi: "Pot confirma că victima le-a spus celor de pe salvare că a fost violată. Înțeleg că ulterior fata și-a schimbat depoziția, nu este treaba noastră, ci a Poliției”.