Influencer-ul Dorian Popa, care este urmărit în mediul online de milioane de oameni, în special de tineri, s-a vaccinat împotriva COVID-19.

Clipul video din timpul vaccinării, dar și explicațiile lui Dorian Popa ulterioare legate de beneficiile vaccinării au fost postate pe pagina de Facebook RO Vaccinare.

Printre altele, Dorian Popa spune: „Când am plecat în Africa am făcut 5 vaccinuri, când am plecat în Asia am făcut 4 vaccinuri și când am plecat în Madagascar am făcut alte 4 sau 5 vaccinuri. Să fim serioși, fraților!”.

Dorian Popa este urmărit doar pe Instagram de 2,3 milioane de oameni, la fel și pe YouTube, iar pe Facebook este urmărit de peste un milion de fani. Vloggerul este, de asemenea, foarte cunoscut și pe platforma TikTok.