Ministrul transporturilor, Cătălin Drulă, spune că în ultimii 3 ani cheltuielile salariale la Metrorex s-au triplat. Referitor la acțiunea de vinerea trecută, el susține că a fost declanșată de sindicalistul Ion Rădoi, din cauza spațiilor comerciale.

”Domnul Rădoi este în spatele a ceea ce se întâmplă la metrou, nu de azi, de ieri, ci de vreo 20 de ani. Lucrurile sunt de natură penală, oamenii sunt versați. Ei știu că nu pot face grevă, pentru că nu le permite legea pe timpul stării de alertă.Conflictul social are niște reguli. Oprirea voluntară a lucrului are niște reguli. Trebuia să meargă o parte din trenuri, trebuia notificată, e un întreg cadru legislativ. Au venit oameni care nu erau în tură. Fără revendicări în prealabil, care nici nu au apărut. Oamenii ăștia se uită la Rădoi cu teamă. De ce? Pentru că el a fost mai tare decât miniștrii, decât prim-miniștrii. E normal atunci să se întrebe unde este autoritatea statului. De asta este important să nu negociem legea. Din informațiile pe care le am, erau oameni care nu aveau legătură cu mertroul. A fost o acțiune ilegală complet.Nu s-a redus salariul, nu a fost nimeni indisponibilizat, nu este un conflict de muncă, ci unul de tip „cartel”, pentru că ne-am atins de impreiul subteran al lui Rădoi, de acele spații comerciale”, a declarat luni seara, la Digi 24, ministrul Cătălin Drulă.

El a mai precizat că la Metrorex cheltuielile sariale s-au triplat în ultimii ani, de la 300 de miioane la 900 de milioane de lei: ”Am vorbit cu unii angajați. În an de pandemie nu se aștepta nimeni să aibă această creștere. Această creștere poate fi eventual acordată eșalonat. Mai există varianta reducerii de personal, sau compania, varianta cea mai neplăcută, va intra în insolvență. Nu cred că-și dorește nimeni asta, dar este o variantă”.