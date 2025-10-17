O explozie puternică s-a produs vineri dimineață la un bloc de locuințe din cartierul bucureștean Rahova, în Sectorul 5 al Capitalei. Două persoane au murit, iar cel puțin 11 sunt rănite.

UPDATE

Primăria Capitalei a anunțat printr-un comunicat că Stelian Bujduveanu a convocat ședința de îndatǎ a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) pentru vineri, ora 14:00, pentru aprobarea proiectului privind acordarea unui ajutor financiar persoanelor/familiilor din imobilul situat în Calea Rahovei nr. 317, Sector 5, ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma exploziei produse în data de 17 octombrie 2025.



De la ora 12:30, primarul interimar participă la ședința extraordinară a Comitetului Municipal la Centrul Municipal pentru Situații de Urgență, situat în Șoseaua Cotroceni nr. 34–36.



Pe ordinea de zi se află analizarea și gestionarea situației de urgență generate de explozia produsă într-un bloc de locuințe situat pe Calea Rahovei nr. 317.



La reuniune participă reprezentanți ai Primăriei Sectorului 5, ISU București–Ilfov, Poliției Capitalei, SABIF, ASSMB și DGASMB.



La ora 13:30, primarul interimar va fi prezent la la Ministerul Afacerilor Interne, pe aceeași temă.



+++

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a ajuns la fața locului și a dat asigurări că oamenii afectați de explozie vor avea unde să stea în perioada următoare.

De asemenea, în București a fost emis un mesaj RO-ALERT prin care populația este avertizată să evite zona exploziei.

+++

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că premierul este în contact cu șeful DSU, Raed Arafat, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

+++

Este vorba de o explozie urmată de incendiu la un apartament aflat la etajul 5 al unui imobil situat pe Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei, a anunțat Inspectorarul pentru Situații de Urgență (ISU).

În urma exploziei, fațada unui bloc din apropiere a fost avariată.

La fața locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă, un punct de comandă mobil și o autospecială CBRN.

”În acest moment au fost identificate 2 persoane decedate și alte 4 rănite. Se continuă acțiunile de căutare-salvare. La caz au fost alocate resurse specifice pentru intervenții cu victime multiple, containere cu echipamente pentru căutare victime sub dărâmături”, a transmis Inspectorarul pentru Situații de Urgență (ISU).

Blocul afectat se află în apropiere de Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”, astfel că elevii și profesorii au fost evacuați.

A fost activat Planul roșu de intervenție.

Bucăți din clădire s-au desprins în urma exploziei și au căzut lângă bloc. Potrivit primelor informații, zona a fost evacuată și a fost creat un perimetru de siguranță. Zeci de locatari au fost evacuați din locuințe, relatează News.ro.



În jurul orei 10:15 a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru ca bucureștenii să evite zona Rahova unde a avut loc explozia.