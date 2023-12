Profesorii de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București au transmis printr-o scrisoare publică faptul că susțin protestul jurnalistei Emilia Șercan.

”Excelența Voastră, Domnule Președinte,

Excelența Voastră,

Domnule Prim-Ministru,

Excelența Voastră, Doamna Ministru al Justiției,

Excelența Voastră Domnule, Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii,

Excelența Voastră, Doamna Avocat al Poporului,

Subsemnații, cadre didactice ale Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, prin prezenta scrisoare, vă aducem la cunoștință ceea ce considerăm a fi un grav abuz al sistemului de justiție din România cu repercusiuni asupra profesiei de jurnalist și a democrației românești.

Abuzul o vizează pe jurnalista de investigații Emilia Șercan, lector universitar doctor al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București. La data de 20 septembrie 2023 a fost emisă de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 din București, prin domnul procuror Marius Borta, o ordonanță de renunțare la urmărirea penală în dosarul care viza amenințarea jurnalistei de investigații Emilia Șercan, cu motivarea că nu există interes public în urmărirea în continuare a faptei.

Ulterior, la 24 octombrie 2023, prin ordonanța de clasare emisă de doamna procuroare Nicoleta Rotaru de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a fost clasat dosarul referitor la operațiunea de kompromat a cărei victimă a fost anul trecut jurnalista de investigații Emilia Șercan, prin divulgarea unor probe și a unor informații nedestinate publicului dintr-un dosar penal și prin publicarea repetată a unor fotografii intime ale acesteia, vechi de 20 de ani.

Despre toate acestea presa națională și internațională și-a manifestat susținerea și a scris pe larg, iar multiple organizații internaționale și naționale de apărare a drepturilor jurnaliștilor și de promovare a valorilor democratice (Reporters sans frontieres, International Press Institute, Committee to Protect Journalists, European Centre for Press and Media Freedom, European Federation of Journalists, Active Watch și Centrul pentru Jurnalism Independent) au cerut trimiterea cazului în judecată și au avertizat asupra riscului tergiversării dosarului.

Constatăm, cu profundă îngrijorare, că aceste temeri s-au confirmat și că deciziile procurorilor români mai sus-menționați, de închidere a dosarelor, încalcă în mod flagrant dreptul de acces liber la justiție prevăzut în Constituția României în Art. 21, alin. (1) și (3) și dreptul la un proces echitabil prevăzut în Convenția Europeană a Drepturilor Omului la Art. 6., alin. (1), care stipulează că „orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public și în termen rezonabil, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege (…)”.

În calitate de profesori de Jurnalism și Științele comunicării, care formăm, de zeci de ani, jurnaliști și specialiști în comunicare și relații publice, dar și în calitate de cetățeni ai unui stat democratic, membru al Uniunii Europene și al NATO, înțelegem pe deplin consecințele pe care astfel de decizii abuzive le pot avea asupra presei independente și asupra democrației din țara noastră. De aceea, prin prezenta scrisoare, stimați reprezentanți ai statului român, tragem public un semnal de alarmă și vă solicităm să vă implicați, în limitele mandatului de autoritate publică cu care ați fost învestiți, pentru înfăptuirea actului de justiție, așa cum este el prevăzut.”

+++

Câteva zeci de persoane au participat luni dimineață în fața Parchetului General la un flashmob pentru susținerea jurnalistei Emilia Șercan de la PressOne care protestează de peste două săptămâni față de clasarea dosarului său de kompromat.



”Începând de vineri, 24 noiembrie, am stat în fiecare zi de lucru în fața Parchetului General și a Parchetului Curții de Apel București câte două sau trei ore, cu excepția zilelor libere de pe 30 noiembrie și 1 decembrie ... Nu pot accepta decizia de clasare a dosarului, în condițiile în care ancheta nu a fost făcută corespunzător, iar acte de urmărire penală esențiale fie nu au fost făcute deloc, fie au fost făcute de mântuială, întotdeauna în favoarea vinovaților și cu scopul evident de a îngropa adevărul”, explică decizia de a protesta într-o postare pe Facebook jurnalista Emilia Șercan.

Jurnalista acuză autoritățile statului că au orchestrat o operațiune de kompromat împotriva sa după ce a dezvăluit că teza premierului Nicolae Ciucă este plagiată. Ulterior, autoritățile au încercat să mușamalizeze această acțiune