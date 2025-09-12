O femeie a fost depistată, vineri, la intrarea în Parlament, având șase cuțite asupra sa. Polițiștii și jandarmii fac verificări.

O femeie care a încercat să intre în Parlament, vineri, avea asupra sa șase cuțite, conform News.ro.

Armele albe au fost depistate la controlul corporal efectuat înainte de intrarea în clădire.

Femeia ar fi cetățean din Republica Moldova, iar Poliția și Jandarmeria au demarat verificări.

Femeia a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor.



”Persoana în cauză nu este membru al AUR. Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor. Tuturor celor înscriși la eveniment li s-au transmis în prealabil instrucțiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv mențiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise, a transmis AUR, într-un comunicat de presă.

Reprezentanții formațiunii apreciază că ”acest incident arată, încă o dată, importanța controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul unor persoane care poartă obiecte periculoase asupra lor”



”Mai departe, este responsabilitatea instituțiilor abilitate să investigheze situația și să ia măsurile care se impun”, a mai transmis AUR.Femeia a ajuns la Poliție, unde urmează să fie audiată.

