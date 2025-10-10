La Cluj, literatura iese din pagină și intră în viață: Forumul Medierii Culturale 2025 explorează lectura ca formă de libertate, dialog și reconectare cu natura și comunitatea. Tinerii sunt așteptați în mod special să participe la evenimente.

Într-o lume tot mai fragmentată, Forumul Medierii Culturale 2025 aduce în prim-plan o idee curajoasă: lectura nu e doar un act solitar, ci un gest de comunitate. Ediția a șasea a evenimentului, desfășurată anul acesta în format fizic, transformă literatura într-un spațiu viu de dialog între oameni, natură și idei.

Timp de câteva zile, scriitori, educatori, bibliotecari și mediatori culturali se întâlnesc pentru a vorbi despre cum cartea și cultura scrisă pot redeveni instrumente de emancipare personală și colectivă.

De la cuvânt la comunitate

Programul include prezentări, ateliere și sesiuni interactive dedicate celor care lucrează cu textul, lectura și publicul tânăr. Se discută despre rolul comunitar al bibliotecilor, despre cum scriitorii pot construi punți între literatură și școală, dar și despre modul în care muzeele și programele culturale pot deschide noi lumi prin carte.

Tema ediției din acest an – „Natura ca mediu și subiect al medierii culturale” – aduce în discuție legătura dintre ecologie, educație și creație artistică. Forumul devine astfel un loc unde literatura se întâlnește cu știința și cu dorința de a înțelege lumea din jur.

„Invitații noștri sunt oameni care fac literatură și cultură dincolo de pagini și dincolo de instituții. Ei creează contexte vii, în care lectura prinde rădăcini și devine motor de schimbare. Credem că de la ei putem învăța să fim mai curajoși, mai creativi și mai conectați unii cu alții prin povești”, spune Corina Bucea, manager cultural, care curatoriază Forumul Medierii Culturale împreună cu Raluca Iacob.



Un spațiu democratic al întâlnirii

Forumul Medierii Culturale este organizat sub egida Centrului Cultural Clujean și propune o reflecție actuală asupra modului în care spațiile dedicate lecturii pot rămâne deschise și democratice, oferind șanse egale de acces la cultură.

Participarea se face pe bază de înscriere prealabilă, iar deschiderea oficială va fi transmisă live pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Clujean.

Agenda completă este disponibilă aici: https://academiaschimbarii.ro/forumul-medierii-editia-2025/



