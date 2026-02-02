Un articol de Nadia Andreanidou, Programmes and Policy Officer, MEDASSET

Tratatul privind marea liberă a intrat oficial în vigoare după aproape două decenii de negocieri; acordul constituie un cadru juridic obligatoriu pentru protejarea biodiversității în zonele din afara jurisdicției naționale, care acoperă aproape două treimi din oceanul planetar.

Tratatul, cunoscut și sub numele de Acordul privind biodiversitatea dincolo de jurisdicția națională (BBNJ), a fost adoptat în 2023 și a intrat în cele din urmă în vigoare pe 17 ianuarie 2026, în urma ratificărilor de către 81 de părți, inclusiv UE, și semnat de 145 de țări, inclusiv Grecia. Prin intermediul acordului, va fi posibilă desemnarea unor zone marine protejate unde se așteaptă să se realizeze gestionarea durabilă a resurselor naturale, replicarea cunoștințelor pentru conservarea marină și cooperarea științifică. Cu cele menționate anterior, statele membre vor putea să se apropie mai mult de îndeplinirea angajamentului global de a proteja 30% din ocean până în 2030, în cadrul Cadrului Global pentru Biodiversitate.

Momentul intrării în vigoare a tratatului coincide cu evoluții importante la nivel național în Grecia. Cu doar câteva zile mai devreme, Ministerul Mediului și Energiei din Grecia a aprobat Studiile Speciale de Mediu pentru Parcurile Naționale Marine din Marea Ionică și Marea Egee de Sud (Cicladele de Sud), un pas decisiv către emiterea Decretelor Prezidențiale care vor înființa oficial parcurile. Odată desemnate, se așteaptă ca aceste arii marine protejate să plaseze sub protecție peste 35% din apele teritoriale ale Greciei, consolidând – printre altele – contribuția țării la obiectivele UE privind biodiversitatea.

În acest context, inițiative precum LIFE MareNatura – unul dintre cele mai mari proiecte de conservare marină din Grecia – contribuie la progresul național către obiectivul 30×30 prin sprijinirea identificării zonelor marine importante din punct de vedere ecologic și consolidarea bazei științifice pentru planificarea conservării, inclusiv cele două noi parcuri marine. De asemenea, consolidează capacitatea autorităților naționale de a gestiona și implementa în mod eficient aceste noi arii marine protejate.

Aceste două evenimente, Tratatul privind marea liberă și pașii Greciei pentru a formaliza noile sale parcuri marine, marchează un moment critic pentru conservarea oceanelor. Merge Grecia deja către o agendă „albastră”?