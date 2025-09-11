Viitorul AI în domeniul sănătății nu va consta în instrumente independente, ci va ajuta la creșterea discretă a calității, siguranței și eficienței îngrijirii, spune Mary Borysova, designer de produs la Amazon.

Mary Borysova, designer de produs la Amazon care a lansat mai multe produse inovatoare în domeniul tehnologiei sănătății, va fi speaker la Conferința How to Web 2025, cel mai important eveniment dedicat startup-urilor și tehnologiei din Europa de Est.

How to Web va avea loc anul acesta pe 1-2 octombrie și va reuni peste 3.000 de participanți, profesioniști din domeniul tehnologiei, fondatori, investitori, cu scopul de a facilita investițiile și a stimula creșterea ecosistemului tehnologic regional.

Pasionată de crearea de soluții intuitive, cu impact și centrate pe pacienți, Mary Borysova explică într-un interviu acordat Euractiv - partener media al Conferinței How to Web - impactul real al Inteligenței Artificiale în domeniul sănătății.

Borysova spune că AI nu este ”o baghetă magică” și nu va fi ”un instrument independent”, ci ajută la optimizarea părților sistemului care ”în mod tradițional consumă timp, bani și energie: automatizarea documentației clinice, gestionarea sarcinilor administrative repetitive, trierea simptomelor pacienților, scoaterea la suprafață a informațiilor relevante din dosarele medicale izolate sau dezordonate și ajutarea personalului să țină pasul cu volume mari de date”.

”Acestea nu sunt genul de lucruri care fac titluri, dar creează o valoare reală, în special pentru medicii suprasolicitați care petrec mai mult timp în fața ecranelor decât cu pacienții lor. Atunci când AI preia această povară operațională, reduce epuizarea profesională, scurtează timpii de așteptare și, în cele din urmă, îmbunătățește calitatea îngrijirii”, a mai precizat Mary Borysova.

La How to Web 2025, Mary Borysova va vorbi despre intersecția dintre designul bazat pe Inteligență Artificială și asistența medicală, abordând modul în care designul inovator poate fi valorificat pentru a schimba eficient comportamentul uman și a îmbunătăți rezultatele în materie de sănătate.



Interviul pe larg:

Euractiv: Ce așteptări aveți de la How to Web Conference 2025? Ați mai vizitat România înainte?

Mary Borysova, Amazon: Aștept cu nerăbdare How to Web Conference 2025! Am auzit că reunește un amestec excelent de perspective practice și energie reală din scena startup-urilor. Este unul dintre acele evenimente la care chiar vrei să porți conversații în afara cadrului oficial. Am fost în România o singură dată și sunt încântat să explorez cultura, să întâlnesc fondatori locali și să simt ce se întâmplă pe teren.

Euractiv: Ați colaborat cu vreun startup sau ”angel investitor” românesc? Ce sfat le-ați da?

Mary Borysova, Amazon: Încă nu direct, însă, m-am intersectat cu câțiva fondatori est-europeni care fac o muncă cu adevărat impresionantă. Sfatul meu? Nu subestima valoarea construirii încrederii treptate. Fie că este vorba de utilizatori, parteneri sau investitori, relațiile pe termen lung contează mai mult decât tracțiunea inițială. Și nu aștepta să-ți spui povestea, mai ales dacă lucrezi la ceva tehnic sau deep-tech. Cu cât începi mai devreme să-ți faci produsul să pară uman și ușor de înțeles, cu atât este mai ușor să creezi un impuls.

Euractiv: Ați contribuit la peste 15 lansări de produse healthtech. Care au fost unele dintre cele mai importante lecții în construirea de produse care au impact asupra sănătății oamenilor?

Mary Borysova, Amazon: Una dintre cele mai importante lecții: doar pentru că ceva este ”corect” din punct de vedere clinic nu înseamnă că utilizatorul se simte confortabil cu acel produs. În domeniul sănătății, utilizatorii tăi nu sunt adesea doar utilizatori, ci pacienți, îngrijitori sau medici aflați sub presiune. Asta înseamnă că contextul emoțional contează la fel de mult ca funcționalitatea. Oamenii sunt adesea stresați, anxioși sau copleșiți atunci când interacționează cu produsele de sănătate, iar acest lucru schimbă modul în care percep și interacționează chiar și cu cel mai ”intuitiv” design.

O notificare prost formulată poate provoca panică inutilă. O interfață confuză poate duce la omiterea medicamentelor. Pe de altă parte, ceva atât de simplu precum un mesaj liniștitor sau un moment de claritate într-o călătorie stresantă poate schimba complet experiența cuiva. Acest strat emoțional trebuie conceput cu la fel de multă intenție ca și fluxurile de lucru sau fluxurile de date.

O altă lecție majoră: nu poți proiecta independent de oamenii care fac munca efectivă, în special asistentele medicale, coordonatorii care se ocupă de îngrijire și personalul din prima linie. Ei știu exact unde se defectează sistemul. Dacă îți testezi produsul doar cu conducerea clinică sau cu managerii de produs, pierzi vocile care se ocupă zilnic de îngrijirea pacienților. Cele mai bune perspective vin adesea din conversații informale în timpul testelor de utilizabilitate sau al sesiunilor de observare, nu doar din buclele formale de feedback.

Și, în cele din urmă, trebuie să te gândești din timp la modul în care produsul va fi folosit. Asistența medicală se mișcă lent dintr-un motiv simplu: încrederea, siguranța și reglementarea sunt factori uriași. Dar asta înseamnă, de asemenea, că un produs genial, care este prea greu de integrat în rutina zilnică sau care adaugă chiar și puțină fricțiune suplimentară, nu va ajunge nicăieri. Trebuie să faci în așa fel ca produsul să se potrivească sistemului și oamenilor, iar asta necesită mai mult decât o experiență de utilizare bună. Este nevoie de răbdare, colaborare și multă ascultare.

Euractiv: Cum vă asigurați că designul rămâne incluziv și accesibil, în special pentru utilizatorii cu niveluri diferite de alfabetizare digitală sau în domeniul sănătății?

Mary Borysova, Amazon: Cheia este implicarea acestor utilizatori din timp și des. Testăm cu persoane care nu sunt pricepute la tehnologie, care nu vorbesc ”limbajul” asistenței medicale și care s-ar putea să navigheze pentru prima dată în sistemele de sănătate. De asemenea, sunt un mare fan al limbajului simplu, al țintelor de tip ”big tack” și al oferirii de control utilizatorilor. Accesibilitatea nu este o listă de verificare, este o mentalitate și începe mult mai devreme decât cred oamenii.

Euractiv: La Conferința How to Web 2025, veți vorbi despre Inteligența Artificială în domeniul asistenței medicale. Unde are AI cel mai mare impact în acest moment?

Mary Borysova, Amazon: În acest moment, AI are cel mai mare impact în culise, în domeniile asistenței medicale care sunt adesea trecute cu vederea, dar absolut esențiale. Optimizează părțile sistemului care în mod tradițional consumă timp, bani și energie: automatizarea documentației clinice, gestionarea sarcinilor administrative repetitive, trierea simptomelor pacienților, scoaterea la suprafață a informațiilor relevante din dosarele medicale izolate sau dezordonate și ajutarea personalului să țină pasul cu volume mari de date.

Acestea nu sunt genul de lucruri care fac titluri, dar creează o valoare reală, în special pentru medicii suprasolicitați care petrec mai mult timp în fața ecranelor decât cu pacienții lor. Atunci când AI preia această povară operațională, reduce epuizarea profesională, scurtează timpii de așteptare și, în cele din urmă, îmbunătățește calitatea îngrijirii. În acest sens, impactul este discret, dar puternic, este vorba despre a oferi timp înapoi oamenilor, astfel încât aceștia să se poată concentra asupra a ceea ce contează cu adevărat.

Privind în perspectivă, AI începe să joace un rol mai important în luarea deciziilor clinice mai complexe. Vedem instrumente care pot ajuta la identificarea mai timpurie a riscurilor, cum ar fi detectarea semnelor subtile de deteriorare a stării (sănătății) unui pacient sau semnalarea lacunelor în îngrijire înainte ca acestea să devină urgențe. AI începe, de asemenea, să sprijine o planificare a îngrijirii mai personalizată, prin analizarea seturilor mari de date pentru a sugera intervenții personalizate sau a prezice rezultatele pentru pacienți pe baza profilurilor lor unice.

Există un potențial tot mai mare în monitorizarea continuă, ajutând echipele de îngrijire să înțeleagă ce se întâmplă între vizite, în special pentru pacienții care gestionează afecțiuni cronice sau se recuperează acasă. Cu un design potrivit, AI poate ajuta la trecerea asistenței medicale de la reactivă la proactivă, de la ”tratarea bolilor” la susținerea activă a stării de bine pe termen lung.

Acestea fiind spuse, adevărata oportunitate constă în a face AI să pară invizibilă, dar semnificativă, prin integrarea ei în fluxurile de lucru de îngrijire într-un mod care se simte natural, suportiv și de încredere. Nu este vorba despre înlocuirea medicilor sau despre a face predicții îndrăznețe. Este vorba despre creșterea discretă a calității, siguranței și eficienței îngrijirii, punând informațiile potrivite în mâinile potrivite la momentul potrivit.

Viitorul AI în domeniul sănătății nu va consta în instrumente independente. Va fi vorba despre sisteme care înțeleg contextul, respectă judecata clinică și îmbunătățesc cu adevărat experiența atât pentru furnizori, cât și pentru pacienți.

Euractiv: Care sunt provocările de proiectare atunci când se lucrează cu AI în domeniul tehnologiei medicale, în special când vine vorba de încrederea utilizatorilor și de transparență?

Mary Borysova, Amazon: Încrederea este totul. Dacă un sistem face o recomandare medicală, oamenii trebuie să înțeleagă de ce. Și asta nu înseamnă să arătăm un algoritm complicat, ci să umanizăm raționamentul. De asemenea, este vorba despre a fi onești cu privire la ceea ce AI nu poate face. Există o responsabilitate uriașă aici: dacă greșim designul, oamenii fie au prea multă încredere în sistem, fie îl ignoră complet. Niciunul dintre acestea nu este sigur.



Există problema încrederii excesive. Dacă ceva pare rafinat și autoritar, utilizatorii ar putea presupune că este întotdeauna corect, în special în domeniul sănătății, unde oamenii se supun adesea oricărui lucru care sună clinic sau oficial. Acest lucru este periculos. Pe de altă parte, dacă utilizatorii nu înțeleg sau nu au încredere în AI, o vor ignora complet, ceea ce poate duce la pierderea de informații sau la dificultăți suplimentare în fluxurile de lucru. Niciunul dintre rezultate nu este sigur și ambele reprezintă probleme de proiectare.





O altă provocare este comunicarea incertitudinii. Modelele AI nu sunt perfecte și adesea lucrează cu date incomplete. Designerii trebuie să găsească modalități oneste și respectuoase de a demonstra acest lucru, de a spune: ”Iată ce credem și iată cât de siguri suntem”, fără a submina încrederea. Este o sarcină nuanțată: proiectați pentru luarea deciziilor în condiții de incertitudine, adesea în contexte cu miză mare și încărcate emoțional.

Ce nu știe sistemul? Când ar trebui să intervină o ființă umană? Când este mai bine să se oprească și să se revizuiască?

Până la urmă, este vorba despre stabilirea așteptărilor corecte. AI nu este o baghetă magică. Este un instrument și adesea unul falibil. O parte a construirii încrederii constă în a fi transparent în ceea ce privește limitele.Proiectarea pentru transparență înseamnă și proiectarea pentru aceste limite.

Așadar, provocarea nu este doar construirea încrederii în AI, ci și ajutarea utilizatorilor să construiască tipul potrivit de încredere: informată, adecvată și ancorată în realitate.

Euractiv: Credeți că AI poate înțelege și răspunde cu adevărat la emoțiile umane într-un context medical?

Mary Borysova, Amazon: Răspuns scurt: încă nu și poate nu la modul în care ne imaginăm că o va face vreodată.

AI poate detecta semnale emoționale: tonul vocii, alegerea cuvintelor, expresiile faciale, ezitarea, chiar și tăcerea. Poate detecta tipare care ar putea sugera că cineva este anxios, confuz sau aflat în suferință. Dar recunoașterea acestor semnale nu este același lucru cu înțelegerea cu adevărat a ceea ce simte cineva și cu siguranță nu este același lucru cu a ști ce să faci cu acea emoție într-un mod semnificativ, conștient de context.

Adevărata înțelegere emoțională este încă foarte umană. Este stratificată, adesea ambiguă și modelată de lucruri precum istoria, încrederea și cultura, lucruri pe care AI nu le înțelege pe deplin. În domeniul sănătății, unde emoțiile pot fi incredibil de complexe și vulnerabile, această diferență contează foarte mult.

Acestea fiind spuse, Inteligența Artificială poate juca un rol valoros în susținerea conexiunii emoționale, mai ales atunci când este folosită pentru a augmenta, nu a înlocui, elementele umane ale îngrijirii. De exemplu, AI ar putea semnala o schimbare a tonului cuiva pe care un clinician ocupat ar putea-o rata sau ar putea sugera când un pacient ar putea avea nevoie de o consultație. Într-o interfață de chat, aceasta poate fi antrenată să răspundă într-un mod calm, empatic și fără prejudecăți, ceea ce poate ajuta pe cineva să se simtă auzit, chiar dacă știe că nu vorbește cu o altă persoană.

Dar există o limită. Empatia nu înseamnă doar oglindirea emoțiilor sau exprimarea lucrurilor corecte. Este vorba despre a fi prezent și a răspunde cu grijă și intenție. Acesta este un lucru pe care oamenii îl fac cel mai bine și nu ar trebui să încercăm să-l automatizăm complet.

Adevărata oportunitate cu AI nu constă în încercarea de a înlocui inteligența emoțională, ci în proiectarea unor sisteme care să ajute medicii și echipele de îngrijire să se prezinte mai pe deplin, cu o conștientizare mai bună.

Euractiv: Ce sfat le-ați da designerilor emergenți care doresc să creeze un impact asupra lumii reale prin munca lor?

Mary Borysova, Amazon: Impactul real apare atunci când încetează să mai urmărească ceea ce este la modă și încep să rezolve ceea ce este dureros. Asta înseamnă adesea să lucreze la probleme lipsite de strălucire, în sisteme dezordonate, cu constrângeri reale, dar acolo este cea mai mare nevoie.

De asemenea, trebuie să asculte mai mult decât vorbesc. Nu trebuie să fie cea mai inteligentă persoană din încăpere, trebuie să fie cea care înțelege cu adevărat ce merge prost pentru utilizatori. Să fie interpretul dintre complexitate și claritate. Și, să nu uite, designul nu se termină la ecran. Dacă nu modelează politici, conversații sau încredere pe parcursul procesului, pierd mare parte din imaginea de ansamblu.

