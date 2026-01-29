Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus joi, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, un nou denunț penal într-un dosar care investighează decesul a 497 de minori.

Decesele celor 497 de minori au avut loc în perioada 1970 - 1997, la care se adaugă 38 de beneficiari care au depășit vârsta de 18 ani, în total 535 de decese, aflați în Căminul-spital pentru deficienți nerecuperabili Moreni - Țuicani, județul Dâmbovița.

Denunțul penal depus astăzi privește "săvârșirea infracțiunii de tratamente neomenoase, prin organizarea unui regim caracterizat prin tratamente inumane și degradante aplicate minorilor internați în Căminul-spital pentru deficienți nerecuperabili Moreni-Țuicani, cămin aflat în administrarea statului român", precizează IICCMER, care, dincolo de sesizarea faptelor, a indicat în denunțul depus joi și persoanele ce se fac responsabile în diferite grade de decesul minorilor, persoane implicate în organizarea, implementarea, evaluarea și controlul acestui regim inuman din căminul-spital.

Denunțul are anexate șase volume care cuprind un număr de 1715 file, iar documentele probează existența relelor tratamente în Căminul-spital pentru deficienți nerecuperabili Moreni-Țuicani.

Centrul, situat pe dealul Țuicani, la marginea pădurii din Moreni, a funcționat inițial ca spital chirurgical și preventoriu TBC pentru copii, fiind transformat ulterior în centru pentru copii neuropsihici și, în final, în centru pentru "deficienți nerecuperabili”.

În perioada 1970-1997, instituția a devenit un loc de exterminare al minorilor, cu rate de mortalitate ce au depășit frecvent 70% din internări, în special în anii 1985-1989. Datele indică faptul că peste jumătate dintre copiii internați de la leagănele din Arad și Satu Mare au decedat în centrul de la Moreni, în condiții agravante precum malnutriția, bronhopneumoniile și condițiile de trai degradante.

În perioada 1985-1989, din cei 134 de copii transferați de la leagănele din Arad, 75% și-au pierdut viața, majoritatea în primele luni de internare, din cauza malnutriției grave și a lipsei asistenței medicale.

"Rezultatele anchetei relevă o situație de o gravitate extremă, în care tratamentele neomenoase și condițiile inumane au fost aplicate sistematic, conducând la moartea a sute de copii și la suferințe permanente pentru supraviețuitori. În plus, ancheta a identificat persoanele responsabile pentru aceste crime, implicate în organizarea și gestionarea regimului inuman aplicat în centru".

"Fiecare dintre aceste investigații are particularitățile și ororile sale, însă toate au în comun suferința celor care au fost victime ale regimului comunist și ale abuzurilor din acea perioadă. Consider că ceea ce s-a întâmplat cu acei copii din Moreni-Țuicani este absolut inuman și profund condamnabil. Din probele pe care le-am adunat, rezultă clar că acești copii nu aveau nicio șansă de supraviețuire în condițiile în care au fost ținuți și tratați. Suferința lor reprezintă oglinda cruzimii cu care a acționat regimul comunist opresiv",

spune Dr. Florin Soare, istoric și expert în cadrul IICCMER, coordonator al investigației.



Prof.univ.dr. Daniel Șandru, președinte executiv al IICCMER solicită procurorilor să trateze cu celeritate și responsabilitate anchetele inițiate de IICCMER, într-un moment în care România riscă să fie considerată repetentă la examenul justiției de tranziție.

"Este o prioritate urgentă să vorbim despre dreptate pentru cele peste 15.000 de victime ale Căminelor-spital, copii nevinovați transformați în simboluri ale cruzimii de către regimul ilegitim și criminal comunist. Statul român trebuie să recunoască și să onoreze nu doar memoria celor uciși în aceste locuri, ci și pe cei care au supraviețuit, oferindu-le, ca o formă de reparație morală, statutul de victime ale comunismului".

Detalii privind investigația pe www.iiccmer.ro.