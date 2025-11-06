A doua ediție a studiului privind percepția și atitudinea românilor față de consumul de alcool la volan, realizat la solicitarea Asociației Spirits România, scoate la iveală obiceiuri și percepții îngrijorătoare ale românilor în trafic.

De la condusul sub influența alcoolului până la opiniile privind legislația și sancțiunile, rezultatele evidențiază atât riscurile majore de pe șosele, cât și dorința tot mai clară a publicului pentru măsuri ferme.

Studiul a fost realizat de platforma ivox.ro în cadrul celei de-a doua ediții a campaniei „NOT alCOOL la volan – #ConsumăResponsabil”. Datele au fost colectate prin metoda CAWI, în perioada 26 iulie – 4 august 2025, de la un eșantion de 1.010 respondenți. Campania, desfășurată între mai și decembrie 2025, are ca obiectiv prevenirea consumului de alcool la volan și se derulează în parteneriat cu Brigada Rutieră București, cu sprijinul Corpului Național al Polițiștilor.

"Industria băuturilor spirtoase din România urmărește o dezvoltare sustenabilă și responsabilă iar în acest context grija față de consumatori este un element fundamental. Suntem un partener activ al autorităților în promovarea responsabilității sociale și susținem ferm interdicția de a consuma alcool la volan. Educarea publicului este esențială iar noi ne implicăm în mod constant în programe și campanii menite să transmită acest mesaj clar: niciun pahar înainte de a urca la volan!”, a declarat Florin Rădulescu, președintele Asociației Spirits România.

Micile excepții de la regulă



Potrivit studiului Spirits România, aproape unu din cinci români admite că a condus după ce a consumat alcool. Comparativ cu prima ediție, rezultatele arată o modificare semnificativă. Astfel, 76% dintre cei care au condus după ce au băut spun că nu au considerat că erau în stare de ebrietate ci doar consumaseră o cantitate mică de alcool. La ediția precedentă, doar 60% dintre respondenți invocaseră această explicație.Diferența de procente poate indicaun fenomen periculos, respectiv tentația de a face distincția între „puțin băut” și „beat”, o linie roșie extrem de riscantă din perspectiva siguranței la volan.

Cei care recunosc că s-au urcat la volan după ce au consumat alcool mai menționează ca justificări faptul ca aveau de parcurs un traseu scurt și familiar, absența altor mijloace de transport ori presiunea anturajului.



"Știu pe cineva care a făcut asta”



Când vine vorba de anturaj, situația devine mai evidentă. Astfel, 62% dintre respondenți declară că au în cercul lor persoane care au condus după ce au consumat alcool. Totuși, 76,5% declară că nu ar accepta să fie pasageri într-o mașină condusă de un șofer băut, iar aproape 12% merg mai departe, spunând că ar sesiza Poliția într-o astfel de situație.

Există totuși un segment de 11,57% din respondenți care ar ignora situația, în funcție de circumstanțe sau de gradul de apropiere față de șoferul băut. Chiar dacă acest procent este unul relativ mic, el poate indica o tendință de a banaliza sau de a minimiza gravitatea reală a acestui comportament.

Pericolele din trafic – văzute zi de zi



Întrebați despre cele mai mari amenințări la siguranța rutieră, majoritatea (51,57%) indică lipsa de respect față de regulile de circulație existente. De altfel, doar 1,45% dintre cei chestionați spun că nu au întâlnit niciodată comportamente periculoase în trafic, în timp ce aproape jumătate (48,19%) afirmă că asistă la ele de fiecare dată când ies pe drum.

Ce vor românii: lege aplicată mai strict și pedepse mai dure



Peste 60% dintre respondenți sunt de acord că legislația actuală este suficientă pentru a preveni accidentele, dar 40,84% cred că problema reală este aplicarea prea relaxată a regulilor existente.



Când vine vorba de soluții, românii sunt fermi: aplicarea mai strictă a legii (52,53%) și înăsprirea pedepselor (56,51%) sunt prioritare. Totodată, 46% susțin educația rutieră mai consistentă, 25% vor mai multe campanii de conștientizare, iar 39% sepronunță pentru modernizarea infrastructurii.



Atitudinea publicului față de pedepsele pentru condusul sub influența alcoolului este de asemenea categorică. Astfel, 62% vor suspendarea permisului timp de un an pentru șoferii prinși băuți, chiar dacă nu au provocat un accident; 18,5% cer pedeapsa cu închisoarea pentru aceștia, în timp ce 12% consideră că aplicarea unei amenzi ar fi suficientă.



Pentru accidentele mortale, cerințele publicului sunt mai dure: 37% ar considera corectă aplicarea unei pedepse de 25 de ani de detenție și interdicție permanentă de a mai conduce, iar aproape 9% merg până la ideea de închisoare pe viață. Mai mult, 66,6% dintre respondenți cred că ar trebui eliminate posibilitatea eliberării anticipate sau a unei pedepse cu suspendare în cazul accidentelor provocate sub influența alcoolului.

„Prevenirea tragediilor rutiere provocate de consumul de alcool rămâne o prioritate absolută pentru Poliția Rutieră. Salutăm implicarea mediului privat și a societății civile în campanii de responsabilizare, pentru că doar printr-un efort comun și continuu putem reduce semnificativ numărul victimelor pe șosele. Educația și informarea corectă a publicului sunt esențiale, iar mesajul nostru este clar și categoric: toleranță zero față de alcool la volan. Orice cantitate consumată înainte de a urca la volan reprezintă un risc major pentru viața tuturor participanților la trafic, iar responsabilitatea este a fiecăruia dintre noi” a declarat Claudiu Costea, comisar în cadrul Brigăzii Rutiere din Poliția Capitalei.



În prezent, legislația din România are toleranță zero față de consumul de alcool, orice valoare pozitivă putând angaja răspunderea contravențională sau penală, în cazul în care această valoare depășește pragul de 0,80 g/l alcool pur în sânge.

Astfel, potrivit articolului 336 din Codul Penal, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

De asemenea, în cazul accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool și soldate cu persoane decedate, legislația prevede pedeapsa cu închisoarea de la 2 la 10 ani. Odată cu adoptarea legii Anastasia, în anul 2023, pedeapsa cu închisoarea nu mai poate fi aplicată cu suspendare, dacă șoferul vinovat de producerea accidentului era băut în momentul comiterii faptei.

Datele sondajului vin și în contextul în care România are cea mai ridicată rată ale mortalității. Media UE este de 44 de decese rutiere la un milion de locuitori. În România este 77/milion.