Vizitatorii din 85 de țări, inclusiv România, care nu au nevoie de viză, nu vor putea călători legal în Marea Britanie fără o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) începând cu 25 februarie 2026.

Aplicarea este rapidă și simplă prin aplicația UK ETA, costă 16 lire sterline și acoperă mai multe călătorii.

"Vizitatorii din 85 de țări, inclusiv România, care nu au nevoie de viză, nu vor putea călători legal în Marea Britanie fără o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) începând cu 25 februarie 2026. Aceasta este o etapă semnificativă către digitalizarea sistemului de imigrație. Implementarea va însemna că toți cei care doresc să vină în Marea Britanie trebuie să aibă permisiune digitală, fie prin ETA, fie prin eVisa, iar transportatorii vor verifica persoanele înainte de călătorie", anunță Ambasada Marii Britanii la București într-un comunicat.

De la lansarea ETA în octombrie 2023, peste 13,3 milioane de vizitatori au aplicat cu succes și au beneficiat de o călătorie mai rapidă și mai fluidă.

"ETA ne oferă o putere mai mare de a opri persoanele care reprezintă o amenințare să ajungă în țară și ne oferă o imagine mai completă asupra imigrației. ETA este, de asemenea, mai bună pentru călători. Digitalizarea sistemului de imigrație asigură că milioanele de oameni pe care îi primim în Marea Britanie în fiecare an se bucură de o experiență de călătorie mai fluidă", a declarat ministrul britanic pentru Migrație și Cetățenie, Mike Tapp.

În timp ce ETA era implementată, nu a fost aplicată strict, pentru a oferi vizitatorilor timp suficient să se adapteze la noua cerință.

Aceeași abordare au avut-o și alte țări, precum Statele Unite și Canada, pentru schemele lor de călătorie. Aplicarea pentru ETA este rapidă și simplă prin aplicația oficială UK ETA, iar costul este competitiv, de 16 lire sterline.

Deși majoritatea persoanelor primesc decizia automat în câteva minute, se recomandă să se aloce trei zile lucrătoare pentru cazurile rare care necesită o verificare suplimentară.

Cetățenii britanici și irlandezi, inclusiv cei cu dublă cetățenie, sunt scutiți de necesitatea ETA.

Guvernul britanic recomandă "insistent" cetățenilor britanici cu dublă cetățenie să se asigure că au un pașaport britanic valid sau un Certificat de Îndreptățire, pentru a evita probleme precum refuzul îmbarcării în călătoria spre Marea Britanie începând cu 25 februarie 2026.