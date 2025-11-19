Miercuri, 19 noiembrie 2025, a început, la Cinema Muzeul Țăranului, Festivalul de film „Ecranul memoriei: Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie”, organizat de Freedom House România, în colaborare cu Primăria Sectorului 1.

Lungmetrajul vizualizat astăzi a fost „Metronom” (2022), în regia lui Alexandru Belc. Filmul urmărește relația a doi adolescenți, a căror roluri sunt interpretate de Mara Bugarin și Șerban Lazarovici, din România anilor 70. Aceasta este întreruptă brusc de decizia tânărului de a părăsi țara. Filmul surprinde, astfel, ultimele zile petrecute împreună.



Invitatul special a fost întocmai actorul Șerban Lazarovici, care joacă rolul protagonistului. În urma vizualizării filmului, au avut loc discuții cu acesta. Continuarea pe PressHUB.ro.





