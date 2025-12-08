Consulatul General al României la Madrid a fost notificat pe 7 decembrie cu privire la incidentul produs de un puternic val oceanic în Tenerife, în urma căruia au fost afectate mai multe persoane, două dintre acestea fiind cetățeni români.

UPDATE

Ministerul Afacerilor Externe precizează că, în conformitate cu informațiile oficiale comunicate de autoritățile spaniole în după-amiaza zilei de luni, 8 decembrie 2025, cel de-al doilea cetățean român afectat a decedat în urma rănilor suferite.



*****

În urma demersurilor întreprinse de reprezentanții Consulatului General al României la Madrid, autoritățile spaniole au confirmat decesul unuia dintre cetățenii români afectați, precizează Ministerul de Externe de la București.

Reprezentanții oficiului consular român mențin legătura cu autoritățile spaniole pentru confirmarea stării celei de-a doua victime de cetățenie română.

Consulatul General al României la Madrid este în legătură permanentă atât cu autoritățile spaniole, cât și cu familiile victimelor, fiind pregătit să acorde asistență consulară, conform competențelor.

MAE amintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale CG la Madrid: +34 685.440.149; +34 685.440.159; +34 685.440.166; +34 917.344.004, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al oficiului consular: +34 669.362.202.