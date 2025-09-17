Aproape trei sferturi (74,2%) dintre români au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat, potrivit unui sondaj INSCOP publicat miercuri.

Procentul prezintă o scădere față de iulie, când 79,4% susțineau o astfel de variantă.

20,7% dintre respondenți au o părere proastă față de introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat (față de 15,1% în iulie).

Ponderea non-răspunsurilor este de 5,1%.

O părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat au 76% dintre votanții PSD, 94% dintre votanții PNL, 87% dintre votanții USR și 68% dintre cei ai AUR.

76% dintre bărbați și 72% dintre femei sunt de acord, la fel 76% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 77% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 67% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 78% dintre cei peste 60 de ani.

Împărtășesc aceeași viziune 60% dintre persoanele cu educație primară, 76% dintre cei cu educație medie, 87% dintre cei cu educație superioară, 74% din locuitorii din București, 81% dintre cei din urbanul cu peste 90.000 de locuitori, 80% dintre cei din urbanul mic și 68% din rural, respectiv 81% dintre angajații la stat și 75% dintre cei care lucrează la privat.

"Segmentarea răspunsurilor pe grupuri de populație dezvăluie opinii relativ omogene, doar în rândul populației cu studii primare înregistrându-se un procent de peste 30% care au o părere proastă despre stagiul militar voluntar. De asemenea, votanții tuturor partidelor declară în proporții foarte mari o părere bună despre stagiul militar voluntar, cu proporții foarte ridicate în cazul votanților PNL și USR. În contextul regional marcat de agresiunea rusă din Ucraina, aceste percepții pot contribui la consolidarea pregătirii și rezilienței populației în raport cu amenințările de securitate concrete", a declarat directorul Inscop Research Remus Ștefureac.