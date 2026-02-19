Peste 70% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, arată un sondaj realizat de INSCOP Research și publicat joi.

22,2% dintre respondenți sunt de părere că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună (față de 20% în noiembrie 2022, 23,4% în noiembrie 2023, 30,3% în octombrie 2024 și 24,1% în noiembrie 2025).

73,1% cred că lucrurile merg într-o direcție greșită (față de 74,8% în noiembrie 2022, 68,6% în noiembrie 2023, 61,1% în octombrie 2024 și 66,3% în noiembrie 2025) și 4,7% nu știu sau nu răspund (față de 5,3% în noiembrie 2022, 8% în noiembrie 2023, 8,6% în octombrie 2024 și 9,6% în noiembrie 2025).

Optimiști cu privire la direcția României sunt mai ales votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare. Pesimiști sunt în special votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural.

În ceea ce privește sursele de îngrijorare, sondajul arată că 32,2% dintre români precizează corupția drept cea mai importantă problemă care îi îngrijorează (față de 21,5% în noiembrie 2023). 23,6% menționează creșterea prețurilor (față de 23,6% în noiembrie 2023), 13,4% starea de sănătate proprie și a familiei (față de 18,1% în noiembrie 2023) și 11,7% starea sistemului de educație (față de 14,3% în noiembrie 2023).

Pe listă se mai află lipsa locurilor de muncă, războiul din Ucraina și starea infrastructurii.



