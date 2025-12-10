De la începutul invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, 4.534 de cetățeni ucraineni au solicitat azil în România, însă în luna decembrie nu a fost înregistrată nicio nouă cerere de azil.

Persoanele care au depus astfel de solicitări au fost găzduite în cele șase centre regionale de proceduri și cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrari.

De la izbucnirea conflictului din Ucraina și până la 9 decembrie, polițiștii de imigrări au emis/reemis 217.243 de permise pentru beneficiarii de protecție temporară aflați pe teritoriul României.

În luna decembrie au fost emise/reemise 583 de permise, în urma solicitărilor depuse de cetățenii ucraineni care beneficiază de acest statut, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI).

În acest moment, capacitatea de cazare în centrele regionale este de 19,9%.

