Guvernul a adoptat miercuri o ordonanță privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.

Ordonanța transpuse în legislația românească Directiva europeană "Single Use Plastic" privind plasticul de unică folosință.

”S-a constatat, cu ocazia elaborării mai multor studii la nivel european, că majoritatea deșeurilor, de exemplu din zona maritimă sau din apele maritime, provin din "single use plastic", plastic de unică folosință și aici nu vorbim doar de plasticul în sine, ci și de poluarea cu micro-plastic. De aceea, există această Directivă 904 din 2019 care obligă statele membre să ia măsuri pentru reducerea producerii, punerii pe piață și a consumului de produse din plastic de unică folosință”, a declarat după ședința de guvern ministrul mediului, Barna Tanczos.

Producția în sine este permisă doar dacă produsele se pun pe piață în afara Uniunii Europene, nu în România sau în alte state membre UE: ”Drept urmare, nu producția în sine este interzisă, ci punerea pe piață. Punerea pe piață înseamnă prima valorificare a produselor rezultate din producție autohtonă sau din import”, a precizat ministrul.

Ce produse nu se vor mai găsi în magazine:

- pahare pentru băuturi, inclusiv capacele acestora,

- recipiente pentru alimente,

- bețișoare pentru urechi,

- tacâmuri - furculițe, cuțite, linguri, bețișoare chinezești, farfurii,

- paie pentru băuturi, agitatoare pentru băuturi, bețe de care se atașează baloane, respectiv, recipiente pentru băuturi și pahare pentru băuturi din polistiren expandat, recipientele pentru băuturi utilizate pentru a conține lichide cu o capacitate de până la trei litri,

- produse care pot fi utilizate în combinație cu produse de tutun (filtre care conțin plastic),

- produsele de plastic, din materiale plastice oxodegradabile,

- echipamente de pescuit care conțin plastic.

Care sunt măsurile cuprinse în ordonanță?

Se interzice punerea pe piață a anumitor produse de unică folosință

Reguli noi pentru reducerea consumului, pentru marcarea produselor: ”Anumite produse puse în comerț vor fi marcate ca fiind de unică folosință și consumul acestora trebuie redus. Vom avea reguli noi privind răspunderea extinsă a producătorilor”.

Cerințe legate de produs specifice pentru colectare separată.

”Este un pas important, urmează norme de aplicare, norme privind marcarea produselor, norme privind răspunderea extinsă a producătorilor, reguli pentru recuperarea din piață a produselor din plastic puse pe piață de producători. Este, practic, acea cruciadă care a fost pornită de Uniunea Europeană împotriva tuturor produselor din plastic, care unele dintre ele se scot imediat din producție, altele se reduc ca și cantitate pusă pe piață, iar atât comercianții, cât și producătorii vor trebui să se gândească tot timpul la alternative la aceste produse”, a declarat ministrul mediului.

Barna Tanczos a mai declarat că producătorii, în proporție de 80-90%, sunt pregătiți pentru această schimbare:

”Directiva este din 2019, consultarea cu mediul de afaceri a început în 2020 și noi am așteptat încă trei luni de zile, din mai până acum, astfel încât această consultare să fie reluată și desfășurată de Ministerul economiei. Impactul asupra producției era previzibil și eu am văzut foarte mulți producători de produse de unică folosință care au trecut pe alte materiale, pe materiale biodegradabile. Acum două săptămâni am fost, de exemplu, la o fabrică care face pungi de unică folosință, lucrează pentru retailuri mari și oferă soluții alternative pentru aceste produse poluante. Din producție se scoate materialul în sine, producătorii vor putea folosi materiale biodegradabile pentru înlocuirea paharelor, pentru înlocuirea mai multor produse”.

Stocurile care astăzi sunt în piață se vor epuiza treptat și vor fi înlocuite treptat cu produse ecologice.

Ministrul a mai spus că vor exista amenzi pentru producătorii și importatorii care nu respectă regulile.

”Prețurile produselor alternative vor fi probabil mai scumpe: o farfurie dintr-un produs biodegradabil o să fie mai scumpă decât o farfurie din plastic de unică folosință, dar trebuie să știm că din valoarea produsului pe care îl consumăm, care este în ambalajul respectiv, aceste ambalaje reprezentau un procent foarte mic ca preț. Deci, nu trebuie să afecteze prețul în sine al băuturii răcoritoare sau al sendvișului pe care îl mâncăm sau al mâncării care ne vine la birou de la fast-food”, a subliniat Barna Tanczos.