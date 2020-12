Președintele Klaus Iohannis a declarat marți că alte 300 de ventilatoare vor ajunge în secțiile ATI din țară în zilele următoare și sunt deja în curs de instalare aproximativ 500 de concentratoare de oxigen.

"Este absolută nevoie de o concentrare maximă pe gestionarea pandemiei. Chiar dacă am avut alegeri, chiar dacă atenția s-a mutat pentru puține zile pe altceva, pandemia nu a dispărut și chiar dacă avem în continuare un număr relativ limitat de infectări noi, putem să observăm cu ușurință că, de exemplu, astăzi, din păcate, am avut peste 200 de decese. Secțiile de Terapie Intensivă sunt sub o mare presiune, spitalele în general, și suntem hotărâți ca toate aceste chestiuni să fie gestionate în continuare bine până când, sigur, se va forma un nou guvern și va prelua și va duce mai departe această gestiune. Sunt câteva vești bune în această zonă. Bunăoară, sunt aproximativ 300 de ventilatoare care se livrează în următoarele zile și, prin asta, se va extinde capacitatea secțiilor de Terapie Intensivă. În mai puțin de o săptămână, va veni prima tranșă din 3 milioane de teste rapide care sunt deja comandate. Și, pentru a veni în sprijinul pacienților cu forme mai grave, sunt deja în curs de instalare aproximativ 500 de concentratoare de oxigen", a spus Klaus Iohannis

Anunțul a fost făcut la finalul unei ședințe de lucru cu premierul interimar Nicolae Ciucă, cu ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, cu secretarul de stat Raed Arafat și cu doctorul Valeriu Gheorghiță, care se ocupă de campania de vaccinare.