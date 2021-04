Înalt Prea Sfințitul Teodosie a transmis miercuri, înainte de Paște, un mesaj pentru deținuții din penitenciare. Despre unii dintre ei a afirmat că sunt închiși pe nedrept, comparându-i cu apostolii lui Iisus Hristos.

"Aș vrea să adresez un cuvânt pentru cei care sunt închiși. În fiecare an mergeam la cei din penitenciar. În 2020 nu am putut să merg, iată că și anul acesta sunt restricții și regret, pentru că oamenii din penitenciar sunt într-o perioadă de căință. Mulți dintre ei acolo l-au cunoscut pe Dumnezeu. Am fost și i-am spovedit întotdeauna pe mulți care erau în deznădejde și în pragul sinuciderii. Mergeam și îi întăream și întotdeauna aveam bucurii de la acei oameni care, la fel ca cei din spital, în fața primejdiei de moarte se deschideau foarte mult în taina spovedaniei", a spus ÎPS Teodosie într-o conferință de presă.

El le-a mai transmis "dragilor credincioși din penitenciare" să nu se socotească osândiți la moarte.

"Sunteți acolo pentru niște greșeli. Știu că unii sunt și pe nedrept. Aceia bucurați-vă și mai mult. Arestați pe nedrept au fost apostolii lui Hristos, cei ce mărturiseau credința. Luați această perioadă ca pe una de căință și bucurați-vă de Paște", a adăugat acesta.