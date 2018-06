Jandarmedia România a mai precizat că purtarea unui badge inscripționat ”PRESS” nu dovedește calitatea de jurnalist.

UPDATE

Ioana Avădani, director executiv la Centrul pentru Jurnalism Independent, explică Jandarmeriei ca badge-ul dovedește calitatea de jurnalist.

”În toate trainingurile legate de prezența jurnaliștilor în situații de conflict (intern sau extren), una dintre regulile de bază este că îți agăți legitimația de gât, tocmai ca să o vadă oricine, să știe că te afli acolo "la serviciu". Și le mai cităm și din Declarația de la Medellin a UNESCO privind asigurarea siguranței jurnaliștilor și combaterea impunității:

Call on member states:

"To promote awareness and train their armed forces and police forces to respect and promote the safety of journalists in situations of risk, and to ensure that journalists are able to work in full security and independence in their territory", a scris Avădani pe Facebook.



+++

”Jandarmeria Română sancţionează comportamentul necorespunzător pe care îl manifestă o persoană, indiferent de calitatea acesteia. Cel în cauză a forţat dispozitivul de jandarmi aflat la trecerea de pietoni de pe Bulevardul Aviatorilor, motiv pentru care s-a procedat la ridicarea acestuia şi conducerea la Secţia de Poliţie unde a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 500 lei”, a precizat joi Jandarmeria Română.

În comunicat se mai arată că jurnalistul german Paul Arne Wagner nu a furnizat un document oficial care să ateste calitatea de ziarist.

”Purtarea, la vedere, a unui badge inscripţionat ”PRESS” nu reprezintă un act oficial. Pe de altă parte, reiterăm faptul că, indiferent de calitatea profesională pe care o are orice persoană care participă la acest gen de evenimente publice trebuie să aibă un comportament adecvat şi să respecte indicaţiile forţelor de ordine care se află în stradă pentru liniştea şi siguranţa tuturor cetăţenilor”, a explicat Jandarmeria.

Jurnalistul german are o altă variantă: ”Am fost ridicat brusc din mulțime în timp ce documentam protestul din Piața Victoriei, de pe trecerea de pietoni. Semaforul a fost verde. Mă uit acum la filmări și fotografii și încerc și eu sa înțeleg ce s-a întâmplat de fapt acolo”.

Paul Arne Wagner spune că a fost dus la o secție de poliție, unde jandarmul care l-a ridicat nu s-a dezlipit de el: ”Jandarmul care m-a ridicat, cu niște ochi tulburi și o atitudine extrem de violentă, de brută, a stat doar lângă mine în secția de poliție, deși am spus că este acolo ca să mă intimideze și aș prefera sa iasa. Am fost acuzat de lucruri contradictorii, diferite de la jandarm la jandarm, minciuni, cum că i-aș fi agresat și tot așa. Apoi ceva ciudat s- a întâmplat, și au încercat să ma facă să semnez un avertisment "ca să nu primesc amenda". Și să plec. Dar eu nu am fost lăsat nici măcar să îl citesc, așa că nu am putut semna!”.