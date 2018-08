Marius Militaru, șeful serviciului de comunicare al Jandarmeriei, a anunțat joi că la mitingul diasporei jandarmii nu vor accepta acțiuni ce urmăresc destabilizarea ordinii de drept și a ordinii constituționale.

”În aceste zile au apărut o serie de mesaje și afirmații în spațiul public și în mediul virtual, mesaje și îndemnuri explicite la violență, la ură și la intoleranță. Totodată, am văzut și am citit amenințări cu moartea, vărsare de sânge la adresa jandarmilor care ar urma să asigure buna desfășurare a protestului. Vreau să vă asigur – și când spun asta am mandatul instituțional - că autoritățile nu vor tolera astfel de atitudini și nu vor sta impasibile în fața unor astfel de manifestări care sunt în afara cadrului legal”, a declarat, într-o conferință de presă, Marius Militaru, șeful serviciului de comunicare al Jandarmeriei.

El s-a referit la o serie de mesaje apărute în spațiul public privind ocuparea instituțiilor publice, avertizând că Jandarmeria nu va accepta acțiuni ce urmăresc destabilizarea socială.

”Nu vom accepta niciun fel de subordonare civică sau de acțiuni violente care urmăresc destabilizarea socială sau destabilizarea ordinii de drept și a ordinii constituționale. Au fost lansat recent în spațiul public mesaje și amenințări, îndemnuri explicite, la ocuparea instituțiilor publice ale statului roman. Cu astfel de lucruri noi nu ne jucăm și vom lua măsuri”, a spus el.

Militaru a ținut să precizeze că jandarmii nu sunt ”trupe pretoriene”.

Jandarmeria Română ”nu se confruntă cu cetățenii sau cu participanții la o adunare publică. Rolul nostru este de a asigura ordinea de drept, de a asigura siguranța participanților și a celor care vor să manifeste adoptând un anumit mod, dar și a celorlalți care nu au legătură cu protestul... Jandarmeria este o instituție echidistantă politic, nu are legătură cu acest spectru, nu suntem trupe pretoriene în serviciul discreționar al nimănui”, a subliniat șeful serviciului de comunicare al Jandarmeriei.

Marius Militaru i-a sfătuit pe participanții la protest să se informeze din surse sigure, prilej cu care a infirmat o informație care a circulat miercuri în mediul online, informație potrivit căreia jandarmii execută patrulări la Vama Borș. El a explicat că jandarmii desfășoară o misiune ordinară de ordine publică la aproximativ 10 km de punctul de trecere a frontierei.

Și Georgian Enache, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, are o serie de recomandări pentru protestatari:

să manifeste înțelegere față de măsurile luate de Jandarmerie

să aibă un comportament civilizat

să respecte legea și indicațiile și recomandările jandarmilor

să evite confruntările de orice natură

să anunțe jandarmii în cazul în care observă persoane care au un comportament antisocial

Enache a explicat că la alte proteste, atunci când un jandarm a identificat o persoană care a încălcat legea, alte persoane au încercat să împiedice acțiunea jandarmilor, iar aceștia au fost mușcați, zgâriați și loviți, fapt ce nu face decât să escaladeze situația.

fără bagaje voluminoase

cei care vin cu copii să-i supravegheze și să se îndepărteze de persoanele care încalcă legea.

Purtătorul de cuvânt a precizat că la protestele din ultimii ani a existat doar un grup restrâns de persoane care au provocat incidente, iar de multe ori s-a întâmplat să fie aceleași persoane.