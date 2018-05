Șefa DNA a vorbit marți de corupția din sănătate, care se traduce în costuri suportate de pacienți. Guvernul Dăncilă caută soluții pentru a potoli nemulțumirile din sistemul medical, după măririle salariale.

”Este un raport Eurobarometru privind corupţia, publicat în octombrie 2017. În acest raport, 68% dintre repondenţii români percep corupţia ca fiind unul din fenomenele care le afectează viaţa de zi cu zi. Acest procentaj de 68% a poziţionat România pe primul loc în topul ţărilor Uniunii Europene în ceea ce priveşte percepţia corupţiei în viaţa zilnică. La nivelul Uniunii Europene, cei care consideră că viaţa de zi cu zi le este afectată de corupţie reprezintă doar 25%”, a declarat Kovesi în cadrul dezbaterii cu tema ”Corupţia în sistemul public de sănătate - analiza cauzelor DNA soluţionate de instanţă prin hotărâri de condamnare rămase definitive în perioada 2015 -2017”.

Procurorul șef al DNA a mai spus că, în cazul României, sistemul de sănătate a fost menţionat de 58% dintre cei chestionaţi ca domeniul cel mai afectat de corupţie, faţă de doar 31% la nivelul Uniunii Europene.

”Corupţia în sistemul public de sănătate se traduce în costuri suportate de pacienţi, în mod direct, pentru că suportă din buzunarul lor, sau în mod indirect, pentru că este afectat şi este prejudiciat bugetul asigurărilor sociale. De multe ori am constatat, în anchetele noastre, că acel cost suplimentar, pe care firmele private îl plătesc cu titlu de mită, se reflectă în calitatea şi preţul serviciilor de care beneficiază cetăţenii”,

a explicat şefa DNA.

Kovesi a dat câteva exemple cu foști directori de spital care au adus prejudicii unităților medicale conduse prin folosirea bugetului instituției în interes personal.

Un fenomen îngrijorător semnalat de șefa DNA e acela al repetării infracțiunilor, în pofida unor sentințe. Potrivit lui Kovesi, fenomenul se manifestă în cinci domenii: achizițiile publice, serviciile medicale, bugetarea unităților medicale, angajarea personalului medical și autorizarea faramaciilor.



Toți medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Oradea, au demisionat

În timp ce procurorul-șef al DNA vorbește de corupția din sistemul de sănătate, guvernanții nu reușesc să repare erorile provocate tot de ei prin Legea salarizării unitare.

Premierul Viorica Dăncilă, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici se află de la ora 10:00 într-o întâlnire cu reprezentanți ai sindicatelor din Sănătate, după ce aceștia au amenințat cu greva generală, pe 11 mai. Luni a avut loc o grevă de avertisment de două ore.

Cei 40 de medici de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Oradea, în frunte cu șeful secției, dr. Hadrian Borcea, nu au mai așteptat rezultatul întâlnirii de la guvern și au demisionat, pe fondul scandalului plafonării sporurilor.

Demisiile celor 40 de medici de la Oradea ar putea fi urmate și de demisiile a 70 de asistenți de la Unitatea de Primiri Urgențe, a declarat pentru HotNews.ro medicul Hadrian Borcea, care nu exclude posibilitatea ca demisii în bloc să aibă loc și la alte spitale din țară.

Hadrian Borcea a precizat că demisiile vor rămâne definitive în cazul în care nu se găsesc soluții, iar principala nemulțumire a demisionarilor nu o reprezintă scăderea salariilor, ci un "principiu": acordarea sporului de condiții grele de muncă.

"Dacă nu se găsesc soluții, soluții care nu sunt de natură salarială, ci e vorba de un principiu: acela de a acorda spor de condiții grele de muncă celor care lucrează în condiții grele. Salariile medicilor au crescut, ale infimierilor și brancardierilor au crescut, ale asistentelor au rămas cam aceleași. Dar e vorba de un principiu: acela că serviciul nostru este o unitate extrem de complexă și lucrează și pe elicopter, și pe echipajele SMURD, și în condiții grele în interiorul spitalului, atunci să li se recunoască faptul că lucrează în condiții deosebite pentru că așa spune legea. Nu am spus nimic de cuantum. Dacă Primăria ar fi spus 'nu putem să dăm sporul maxim', am fi spus 'bine, dați-ne între 0 și 1% spor'. Nu e vorba de cuantum, ci e vorba de principiu. E chiar interesant ce reiese: cel care are studiile cele mai multe, cel care are vechimea cea mai mare și cel care lucrează în condițiile cele mai grele are cel mai mare impact negativ. E exact pe dos”, a explicat medicul.