Un număr de 1.300 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 670.000 de lei, au fost aplicate la nivel național în urma protestelor de marți seara, a anunțat miercuri ministrul de interne, Lucian Bode.

Ministrul afacerilor interne a precizat că, marți seara, au avut loc 78 de manifestații în 39 de județe și București.

"Au fost aproximativ 14.000 de protestatari. S-au comis 11 infracțiuni la nivel național, care vizează Legea 55, furt, nerespectarea regimului armelor. La București au fost întocmite două dosare penale pentru furt și distrugere și s-au aplicat 131 de sancțiuni", a declarat Lucian Bode.

Potrivit acestuia, duminică au fost "puțin peste 4.000 de protestatari", iar luni s-au desfășurat 76 de manifestații în 38 de județe și în București, cu aproximativ 31.000 de oameni, relatează Agerpres. Luni, conform ministrului, au fost aplicate 1.200 de sancțiuni, în valoare de aproximativ 800.000 de lei, și au fost întocmite opt dosare penale pentru că protestele de la București s-au soldat cu violențe. Aceste dosare penale vizează infracțiuni de ultraj, nerespectarea regimului armelor, furt și distrugere.

Subliniind că dreptul la libera exprimare e garantat prin Constituție, Lucian Bode a afirmat că o minoritate a ales să se exprime violent: ”Au instigat în permanență, au provocat forțele de ordine, au provocat statul. Forțele de ordine au reacționat cu calm, profesionalism, dar și cu fermitate când s-a încălcat legea ... Între protestatari sunt, din păcate, sunt foarte mulți instigatori, care provoacă statul”.

Simion s-a răzgândit și spune că AUR nu a organizat protestele de luni

După incidentele de luni, copreședintele AUR George Simion susține că formațiunea sa nu a organizat protestele: "Am participat, în continuare membrii AUR vor participa la protestele din toată țara, în funcție de decizia proprie, este opțiunea de a lupta pentru libertate. Noi ne-am asumat să fim alături de români la aceste proteste, nu organizăm, dar participăm”.

Asta după ce George Simion și AUR au chemat oamenii, pe Facebook, la proteste, la ora 17:00, în fața prefecturilor, pentru "a ne lua țara înapoi".

Ciolacu ar fi dorit ca protestatarii să respecte regulile sanitare



Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat, marți, la România TV, că, deși înțelege nemulțumirile românilor vizavi de cei aflați la putere, nu susține protestele din țară, având în vedere situația gravă generată de pandemia de coronavirus:

''Mi-aș fi dorit ca oamenii să le dea o lecție usturătoare, să respecte toate regulile sanitare, așa ar fi arătat diferența dintre ei și guvernanți, nu să se enerveze, dar lumea a ieșit de disperare. E cel mai incompetent Guvern posibil pe care l-a avut România. În locul lui Iohannis aș recunoaște ce greșeală am făcut și ar trebui să găsească soluții. (...) Deschid și închid școlile, închid magazinele la 18,00, de parcă oamenii au slugi ca ei să îi trimită la cumpărături. Aglomerezi spațiile publice, cum a fost tâmpenia cu închisul piețelor, apoi spui că românii sunt vinovați? E dreptul românilor să manifeste. Mi-aș fi dorit să respecte toate regulile. Nu are PSD nicio implicare, se știe asta, poate o implicare o are președintele, care spunea că e o simplă răceală”.