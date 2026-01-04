Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că, potrivit informațiile transmise de autoritățile elvețiene, cetățeanul român presupus inițial dispărut, a decedat.

Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei.

De asemenea, echipa consulară a ambasadei menține legătura cu autoritățile elvețiene competente.

MAE amintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berna: telefon call-center: +41 31 351 05 46 și +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05.