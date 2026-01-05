MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bosnia și Herțegovina (BiH) că autoritățile locale au emis pentru 5-7 ianuarie un cod portocaliu de ploi torențiale și unul de ninsori abundente.

Codul portocaliu de ploi torențiale este emis pentru zona Herțegovinei și sud-vestul Bosniei, iar cel de ninsori abundente pentru zona centrală și de nord-est a țării.

Pe tronsoanele drumurilor principale: Trnovo-Foča (Rogoj), Zvornik-Tuzla (Crni Vrh), Bijeljina-Tuzla (Banj Brdo), Sarajevo-Tuzla (Nišići și Karaula), Bihać-Bosanski Petrovac (Ripački klanac), Bosanski Petrovac-štrelj, Bosanski Petrovac-Ključ (Lanište), Travnik-Donji Vakuf (Komar) și Prozor-Gornji Vakuf-Uskoplje (Makljen), traficul pentru vehicule de marfă a fost suspendat, în timp ce vehiculele de pasageri circulă în condiții dificile.

MAE recomandă șoferilor să manifeste precauție și să adapteze viteza la condițiile actuale de drum.Pentru informații actualizate, MAE recomandă consultarea paginilor web ale Institutului Hidro-Meteorologic local: https://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/index.php; https://rhmzrs.com/ și a autorității de drumuri: https://bihamk.ba/spi/stanje-na-cesti-u-bih.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sarajevo: +38733668893 și +38733214022, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de permanență al misiunii diplomatice: +38761428354.MAE recomandă cetățenilor români consultarea paginilor de Internet: https://consular-protection.ec.europa.eu/index_en, http://sarajevo.mae.ro, www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), are oferă informații și sfaturi de călătorie.