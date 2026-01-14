Având în vedere contextul de securitate din Iran și riscul crescut de escaladare, MAE îi informează pe cetățenii români că a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Iran la nivelul maxim 9/9 – PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA!

Astfel, MAE recomandă cu fermitate cetățenilor români aflați în Republica Islamică Iran să părăsească această țară imediat, pe orice rută sigură existentă. Din informațiile de la acest moment, există încă zboruri disponibile pentru părăsirea teritoriului iranian.

Totodată, MAE subliniază că cetățenii români care au deja planificate călătorii către Iran în perioada următoare, sunt sfătuiți cu fermitate să le anuleze.

De asemenea, MAE recomandă cu fermitate cetățenilor români care se află în Republica Islamică Iran să își semnaleze prezența la Ambasada României la Teheran, la numărul de telefon de urgență al misiunii: +98 21 77647570.

În prezent, numărul de telefon funcționează doar prin apel GSM, apelarea acestuia prin intermediul aplicațiilor de mesagerie fiind imposibilă din cauza lipsei accesului la internet.

În eventualitatea în care cetățenii români întâmpină dificultăți în contactarea misiunii diplomatice, alternativ, aceștia pot apela numărul de telefon +98 21 77539041, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.



