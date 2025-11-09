MAE, prin intermediul Consulatului General la Istanbul, a fost sesizat pe 8 noiembrie, printr-un apel pe telefonul de urgență, cu privire la producerea unui atac armat în Istanbul, în urma căruia doi cetățeni români au fost răniți.

Reprezentanții Consulatului General al României la Istanbul s-au deplasat de urgență la locul unde a avut loc atacul, pentru acordarea asistenței consulare și în vederea obținerii unor detalii relevante cu privire la circumstanțele producerii incidentului.

Cei doi cetățeni români au primit îngrijiri medicale, nefiind necesară internarea și se află în afara oricărui pericol, precizează MAE.

Reprezentanții oficiului consular mențin legătura cu cetățenii români și vor continua să le acorde acestora asistență consulară, conform competențelor.

MAE amintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Istanbul: +90 212.358.0516, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al consulatului general: +90 533.542.0695.