MAE îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia, Regiunea Sicilia, asupra faptului că Departamentul Național de Protecție Civilă a emis un cod roșu pentru Regiunea Sicilia.

Pe întreg teritoriul regiunii, îndeosebi în zona dintre Munții Peloritani și vulcanul Etna, pot avea loc fenomene meteorologice intense, care se vor înrăutăți în cursul zilei de luni, 19 ianuarie 2026 și marți, 20 ianuarie 2026.

Sunt așteptate precipitații intense, furtuni și rafale de vânt.

MAE recomandă cetățenilor români să se informeze și să evite deplasarea în zonele în care astfel de fenomene meteorologice le-ar putea afecta siguranța și integritatea personală.

MAE recomandă consultarea paginii web a Departamentului Protecției Civile italiene: www.protezionecivile.gov.it, pentru obținerea informațiilor actualizate în timp real.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență în funcție de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935,

* Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444,

* Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171,

* Consulatul General al României la Torino: +39 338.756.8134,

* Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688,

* Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299,

* Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web: http://roma.mae.ro/, http://cgroma.mae.ro/, https://www.mae.ro/.