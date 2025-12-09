MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Japonia, asupra faptului că, în urma unui cutremur de 7,6 grade pe Richter, există posibilitatea producerii unui cutremur de mare intensitate.

În urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,6 grade pe scara Richter, înregistrat la 8 decembrie 2025, în jurul orei 23:30, autoritățile nipone, prin intermediul Agenției Meteorologice a Japoniei, avertizează asupra posibilității producerii, în decursul următoarelor 7 zile, a unui cutremur de mare intensitate (mega-cutremur) în nordul Japoniei.

Zonele de posibil risc seismic sunt localizate pe coasta pacifică, începând din provincia Hokkaido, în nord, până în provincia Chiba.

Informațiile oficiale referitoare la dinamica, intensitatea și evoluția fenomenelor meteorologice severe sunt disponibile pe site-ul Agenției Meteorologice a Japoniei.

MAE recomandă cetățenilor români să evite călătoriile și deplasările spre zonele de coastă din regiunile menționate și să respecte întocmai instrucțiunile autorităților locale.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Tokyo: +81(0)334791804, +81 (0)3 3479 0431 și +81 (0)3 3479 0432, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefoanele de urgență ale Ambasadei României la Tokyo: +81 80 4461 4465. Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginii de Internet https://tokyo.mae.ro/ și www.mae.ro.